В Запорожье УПЦ помогла беженцам и вынужденным переселенцам

Управделами УПЦ объяснил, для чего существует Церковь

Епископ УПЦ рассказал, возможен ли союз УПЦ с ПЦУ и униатами

Повестки на Закарпатье раздают в магазинах и бассейнах

Один из руководителей Генштаба ВСУ устроил пальбу в спальном районе Киева

Троица в Киево-Печерской лавре УПЦ: Митрополит Онуфрий, радость праздника и коленопреклонные молитвы

Сегодня верующие УПЦ отмечают день Святой Троицы

Предстоятель УПЦ объяснил, как молиться, когда не хватает времени

На Львовщине община УПЦ отстаивает свои права после захвата храма сторонниками ПЦУ

Епископ УПЦ рассказал, почему Пятидесятница – это День рождения Церкви

12.06.22 10:57

Один из руководителей Генштаба ВСУ устроил пальбу в спальном районе Киева

12.06.22 09:39

Повестки на Закарпатье раздают в магазинах и бассейнах

10.06.22 16:53

США выделили Украине очень крупную сумму финпомощи

10.06.22 16:20

В НБУ рассказали, когда отпустят курс гривны к доллару

10.06.22 12:21

В Минобороны рассказали о возможности повторного наступления на Киев

10.06.22 11:55

Более половины жителей Николаева покинули город

10.06.22 10:02

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне уже 31,9 тысяч солдат

09.06.22 16:31

Стало известно, когда ЕС рассмотрит вопрос о предоставлении Украине статуса кандидата

09.06.22 16:09

Представители ВСУ рассказали где и как могут вручать повестки и имеет ли право полиция задерживать военнообязанных

09.06.22 12:52

Украинцам предрекли очень жаркое лето