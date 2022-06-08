В Мексике подвесной мост с людьми оборвался в день его открытия

Главное: В Мексике обрушился подвесной мост с людьми в момент торжественной церемонии его открытия. Вниз полетели порядка 20 человек.

Детали: В городе Куэрнавака в Мекске во время торжественного открытия обрушился подвисной мост. Соответствующее видео появилось в сети.

Переход внезапно оборвался и вниз — на камни в водоеме полетела толпа людей. Судя по кадрам, высота была не слишком большой.

Известно, что пострадали восемь человек. В том числе и мэр города со своей супругой.

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