Названо число подтвержденных случаев хантавируса в мире

В мире выявили 11 случаев хантавируса, девять из них подтверждены как вирус Андес. Об этом сказал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Чиновник отметил: «На данный момент зарегистрировано 11 случаев заболевания, включая три летальных исхода. Все случаи выявлены среди пассажиров или членов экипажа нидерландского круизного лайнере MV Hondius, девять из 11 случаев подтверждены как случаи заражения вирусом Андес, а два других являются вероятными».

Также добавляется, что все предполагаемые и подтвержденные случаи изолированы и находятся под строгим медицинским наблюдением, что, как уверяется, сводит к минимуму любой риск дальнейшего распространения.

