Митрополит УПЦ рассказал о главной цели земной жизни

Главное: Цель земного бытия в том, чтобы воплотить в своей жизни заповедь любви, чтобы приобрести то богоподобие, которое даст возможность войти в Жизнь вечную.

Вначале владыка привёл как будто противоречащие друг другу высказывания Спасителя. «„Я пришёл не судить мир, но спасти мир“ (Ин. 12:47). Но ранее, в пятой главе Евангелия от Иоанна, мы слышали другие слова Господа: „Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну“ (Ин. 5:22). Там же мы читаем и следующее: „И дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий“ (Ин. 5:27). Получается мы читаем, казалось бы, прямо противоположные утверждения. Но на самом деле здесь нет противоречий. По сути, человек сам себе и судья, и прокурор, и адвокат. Об этом говорит нам молитва „Отче наш“», — отметил владыка Лука.

Архиерей подчеркнул, что Бог никого не обязывает жить по Его законам, но лишь предлагает делать это. «Суть всех параграфов этого закона сводится к одному, включающему все остальные, — это заповедь о любви», — написал он и добавил, что Суд Божий на самом деле будет Судом Любви над теми, кто жил по закону любви, и теми, кто этот закон отверг.

«Те, кто смогли в результате своего выбора воплотить в собственной жизни любовь, войдут в Царство Любви. Кто же отказался жить по этой заповеди, пойдут в вечную тьму, которую они же сами и выбрали для себя», — пояснил митрополит Лука.

«Дело не в том, что Бог не захочет часть людей впустить в рай. Дело в том, что эти люди видят земную жизнь как источник для получения удовольствия и греховных наслаждений. А это приводит к тому, что в душах людей появляется яд, который постепенно их убивает», — продолжил владыка.

«Господь даёт всем противоядие от греха. Его можно получить в Церкви, в её молитвах и таинствах. Но беда в том, что это мало кого интересует. Людей заботит только комфорт жизни, достаток, здоровье и личное благополучие. Может быть, именно поэтому Бог сейчас и не даёт нам той безопасности, в которой возможно осуществление этих желаний. Может быть, Он хочет достучаться до нас той очевидностью, которая говорит, что все наши желания и мечты — лишь мираж. За несколько секунд можно лишиться не только дома и достатка, но и здоровья и самой жизни. Поэтому нельзя считать всё это главной целью земного бытия. Его цель в другом — воплотить в своей жизни заповедь любви, чтобы приобрести то богоподобие, которое даст возможность войти в Жизнь вечную», — заключил митрополит Лука.