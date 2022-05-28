Митрополит УПЦ рассказал о путях, которые приводят человека к Богу

Главное: Человек, который призывает всех делать добро, должен своим примером подтверждать это, и тогда ему все поверят.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука во время проповеди.

«Есть несколько способов нести в этот мир свет. Один из них — рассказывать людям о Боге, тоесть нести его словом. Так поступали апостолы. Их слова ложились на добрую почву сердец людей, которые их слушали и принимали Христа. Кто-то скажет, что ему не дан этот талант — приводить людей к Богу словом. Но необязательно иметь талант богослова или проповедника. Каждый из нас может рассказать о человеке, которого он любит своими словами. Рассказать, как он дорог нам, как он согревает нашу душу. Также можно рассказать и о Христе. Для этого много слов не надо», — сказал митрополит Лука.

Владыка указал на другие способы, помогающие приводить людей к Богу.

«Нести свет можно с помощью власти. Не той, конечно, власти, которая ассоциируется у людей с силой. Не имеется в виду государственная власть или административная. Не власть священника либо архиерея. Понимание власти в том смысле, что ты становишься старшим над кем-то. Ты можешь не заставить человека, но напоминая о вере, рассказывая ему о Христе, ты будешь его приводить к Богу», — продолжил он.

Архиерей отметил, что есть еще способ, о котором особенно говорит Христос: «Яко увидят ваши добрые дела». «То есть нести свет в этот мир своими добрыми делами. Идти и совершать добрые дела, чтобы человек, который видит ваше доброе дело, мог захотеть последовать за вами», — добавил иерарх УПЦ

«Между добром и злом нет серой зоны. Если делаешь добро, то ты уже не можешь делать зло. Если даже маленькое зло сделал, то этим ты уже осквернил добро. При этом не стоит забывать, что добрые дела Христос призывает делать не напоказ. Сейчас многие говорят о добрых делах, но делают гораздо меньше. Уж лучше не говорить, а делать», — пояснил владыка.

В завершении митрополит Лука отметил, что человек, который призывает всех делать добро, должен своим примером подтверждать это, и тогда ему все поверят. «Иначе каждый человек, призывающий делать добро, будет лишь лицемером», — заключил владыка.