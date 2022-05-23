Митрополит УПЦ рассказал, что поможет лучше познать Бога

Главное: Каждый человек, стремящийся к свету, желая преодолеть тьму, неминуемо приходит в храм Божий.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука во время проповеди.

«В свете заключены все свойства Бога. А это значит, что человек, познавая свет, будет познавать Бога. Изучая мир, постигая его свойства, он познает в нем красоту, могущество и мудрость Творца. Однако это не является обязательным условием его соединения с Богом. Потому что для этого нужно совершить духовную эволюцию, наполнив свое физическое бытие Светом духовных энергий благодати Божией», — сказал митрополит Лука.

Владыка считает, что в тоже время, одним изучением света Бога не изучишь. «Он и не может быть познан во всей полноте. Тем не менее, познание Бога возможно в действиях Его благодатных энергий. Но только в той степени, в которой Он Сам Себя открывает для человека. Если, конечно, тот в состоянии принять это Божественное откровение. Увы, но для большинства людей на земле сегодня это невозможо», — добавил он.

«Пока человек живёт плотской, материальной жизнью, он и мыслит, и воспринимает мир соответственно. И к Богу относится как все материалисты. Раз Бога никто не видел, значит — Его нет. А сама жизнь, любовь, милосердие, красота Божьего мира — это ещё не доказательство существования Бога, как он считает. Неудивительно, что мир, в котором не хотят знать Бога, лежит во зле. Пока пелена греховного мрака отделяет от Божьего Света, мы не сможем уразуметь ничего из того, что происходит сегодня с этим миром и нами», — пояснил иерарх УПЦ

Архиерей отметил, что по милости Божьей, любому человеку живущему на этой земле даётся возможность познать замысел Божий относительно каждого из нас.

«Только произойдет это не с помощью разума, а с помощью сердца. Не через знания, а через молитву и покаяние. Пока есть Бог, человек не сможет подолгу оставаться во тьме. А тьма — это грехи. Его душа всегда будет стремиться к свету, независимо от того, — хочет он этого или нет. Это так же естественно, как то, что всё живое на земле существует благодаря солнечному свету», — продолжил митрополит.

Он считает, что каждый человек, стремящийся к свету, желая преодолеть тьму, неминуемо приходит в храм Божий.

«Ведь только здесь, стяжая Божественную благодать, он сможет вырваться из ненавистного плена греха, освободиться из уз тьмы. В таинстве Евхаристии душа прозревает для принятия Божественного света. Ей удаётся, наконец, почувствовать Бога, Его прикосновение. И только от нас самих зависит, от воли и желания — сохранится этот свет в душе или нет», — продолжил архиерей.

Митрополит Лука отметил, что только живущий в любви может быть по-настоящему счастливым и жизнерадостным.

«Святые угодники стяжали свет Божественной благодати, которая проявлялась в их безграничной любви ко всему миру и всем людям на земле. Будем стремиться к такой любви, чтобы увидеть наконец мир в свете Божественной благодати», — заключил владыка.