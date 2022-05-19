Митрополит УПЦ рассказал как человек может стать подобным Богу

Главное: Стать богами, не по природе, а по благодати, люди были призваны от начала творения.

Владыка напомнил об описанном в новозаветной книге «Деяния святых апостолов» случае, когда жители города Листра приняли апостолов Павла и Варнаву за богов, потому что те исцелили больного человека (Деян. 14:6–18). «Язычники хотели назначить апостолов Павла и Варнаву богами... Мы помним, что и дьявол предложил людям стать богами», — написал архиерей.

«Стать богами (не по природе, а по благодати) люди были призваны от начала творения. Достичь обо́жения «нужно было, восходя по ступеням преображения внутреннего человека до полного богоподобия. Дьявол же предложил сократить этот путь и получить сей дар, идя путём знаний, которые будут приводить человека всё к большей и большей власти над миром и природой. Видим, что человек идёт этим путем до сих пор. Он мечтает с помощью медицины получить бессмертие и победить все болезни, с помощью науки освоить космос и посадить на Марсе яблони, с помощью оружия и новых технологий покорить себе весь мир. Но до сих пор человек по-настоящему преуспел только в одном — в способности массово убивать себе подобных. Собственно, это и нужно дьяволу. Потому что война — принесение в жертву сатане жизней и душ людей», — пояснил архиерей.

Иерарх УПЦ констатировал, что есть в нашем мире и те, кто сами себя назначают на «божественные» должности путём административного решения. «Кто-то считает себя „наместником Бога на земле“, кто-то присвоил себе титул „Владыка вселенной“. Всё это было бы смешно, если б не было так грустно», — добавил он.

«Заданность человека быть богом как была, так и остаётся. Достичь этого можно только одним способом — стяжав в себе благодать Духа Святого. Эта благодать делает нас сынами и дочерьми Божьими, а значит и богами по дару Творца. Для этого нужно стать похожими на Господа в том, в чём Он нас Сам благословил на Него походить. Человек не может приобрести Всемогущество Творца, нет возможности иметь Его Всеведение, но Бог дал нам право иметь высокий дар быть похожими на Него в милосердии, кротости и, самое главное, в любви. Потому что Сам Господь по Своей сущности и есть Любовь», — заключил митрополит Лука.