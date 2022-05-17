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Новости > Митрополит УПЦ рассказал, как действует благодать Святого Духа

Митрополит УПЦ рассказал, как действует благодать Святого Духа

Александра Кудрявцева
17.05.22 16:05
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Митрополит УПЦ рассказал, как действует благодать Святого Духа
Главное: Церковь — источник действия благодати Святого Духа.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука во время проповеди.
 
«Дух Божественной благодати действует повсюду. Он животворит, одушевляет и даёт силы. Но получить эти силы может только тот, кто имеет веру и ревность апостолов. Дух Святой даёт жизнь духовную и действует в человеке только в единстве с Небесным Отцом и Иисусом Христом. Он даёт ум и вразумляет человека», — сказал митрополит Лука.
 
«Видим, какие страшные испытания выпали на долю нашего народа. Сколько горя и слез. А всё от недостатка благодати Святого Духа. Люди изгнали её из своих сердец, и на её место пришли духи злобы. А в разуме — где нет добрых и светлых мыслей, там появляются страшные и отвратительные. Там появляются подозрения, злоба, зависть, коварство, алчность. Дух блуда и сребролюбия охватывает всё большее и большее число людей. В это трудно поверить, но особенно мерзкие и уродливые формы это приобретает во время войны, когда столько несчастий вокруг. Лишь Дух Святой объединяет и исцеляет людей от ослепления. Спасает от уничтожения, а дьявольский дух напротив — всё разрушает, разоряет, оскверняет и отравляет», — пояснил митрополит Лука.
 
Владыка отметил, что если современный человек хочет стать свидетелем чудес, совершаемых по благодати Духа Святого, ему нужно сначала заглянуть внутрь своего сердца. «Ведь Иисус Христос находится в глубине нашего сердца. И если оно заполнено страстями и грехами, — там нет для Него места», — добавил он.
 
«К сожалению, современный человек потерял понимание чистоты сердечной. Он забыл, что сердце — для Бога, и оно всегда должно быть открыто для Него. Нужно быть готовыми для встречи с Ним, которая происходит ежедневно и ежечасно. Стоит только начать молиться, полюбить Бога всем своим сердцем, как тут же оно наполнится благодатью Божьей. Не потерять эту благодать — вот о чём все мысли. Вот чего больше всего следует бояться», — продолжил иерарх УПЦ.
 
Митрополит Лука считает, что если по той или иной причине почувствовали потерю благодати, немедленно нужно спешить в храм Божий, где она изливается на всех верующих и нигде не имеет конца. «Пусть же всех объединяет и осеняет благодать Святого Духа, источником действия которой является наша Матерь-Церковь», — заключил архиерей.
 
В тему: Митрополит УПЦ объяснил, почему Бог не всегда отвечает на молитвы.

Тэги: УПЦ, Митрополит Лука

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