Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Митрополит УПЦ рассказал о духовной причине войны

Митрополит УПЦ рассказал о духовной причине войны

Александра Кудрявцева
14.05.22 16:25
85
Митрополит УПЦ рассказал о духовной причине войны
Главное: Любая война не только начинается в сердце человека, но и заканчивается там же.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука во время проповеди.
 
«Война добра со злом в сердце человека идёт постоянно. В этой войне бывают как победы, так и поражения. Как победители, так и побежденные. Всё зависит от того, кого в союзники себе берёт человек — Бога или дьявола. Использует он слово Божье для этой борьбы или нет? В нём, и только в нём, сила и залог будущих побед. Вот только слово Божье до сих пор остаётся закрытым для разума многих людей. Оно попросту недоступно для понимания. А причиной этому является грех», — пояснил митрополит Лука.
 
Владыка отметил, что именно грех не даёт возможности познать Христа, а значит, лишает человека возможности спастись. «А ведь слово Бога не только открывает путь ко спасению, оно содержит Его разум, мысли Его сердца. Благодаря этому человек становится не просто мудрым, он становится Богомудрым», — добавил он.
 
«Спаситель призывает прощать своих врагов, мучителей и убийц. Вот только человеку трудно это понять. Еще труднее принять. Человеческому разуму это недоступно. Вот почему не услышать сегодня призывов прощать своих врагов. Но при этом человек готов оправдать смерть в утробе матери. Он с легкостью это принимает и даже не пытается осуждать тех, кто совершает миллионы таких убийств в течение одного лишь года. Это и понятно. Ведь грех попросту лишает человека способности увидеть в этом поступке преступление. А ведь этим человек восстает против Бога, против установленных им законов. Забывает, что не человек даёт жизнь, а Бог. И только Бог вправе лишить человека того дара, который тот получает», — продолжил архиерей.
 
Митрополит обратил внимание, что любая война не только начинается в сердце человека, но и заканчивается там же.
 
«Бесы между собой не могут жить в мире. Они терзают друг друга в сердце человека и вызывают войну. Грех — главная причина войны. Победа будет только тогда, когда будет побежден грех внутри самого человека. Но война с грехом продолжается только во время земного отрезка. А смерть — наше с вами свидетельство — победили мы грех или нет? Обретёт ли душа долгожданный мир, или так и будет терзаться бесами целую вечность?», — сказал иерарх УПЦ.
 
Архиерей считает, что пока человек будет оправдывать себя, и винить всех, войны будут продолжаться.
 
«Без победы над грехом внутри себя, беды будут приумножаться. Как будет умножаться скорбь и горе, если не извлечь уроков из истории. Во всякой войне победу каждый приписывает себе, а вину за несчастья возлагают на одного полководца. Мы — полководцы в войне с нашим грехом. Одержим победу, будут радоваться все, а не только мы. А вот, если проиграем, то винить будут нас одних», — подытожил митрополит Лука.
 
В тему: Митрополит УПЦ объяснил, почему Бог допускает войну.
 

Тэги: УПЦ, Митрополит Лука, война, грех

Комментарии

Статьи

12.05.22 18:35

Страсти вокруг Азовстали: угрозы, Илон Маск и языческая мистика

Автор: Михаил Масонов

Дайджест

Группа UkrLandFarming – банкрот, а ее владелец Олег Бахматюк скрывается от кредиторов и НАБУ в Австрии
14.05.22 09:27

Группа UkrLandFarming – банкрот, а ее владелец Олег Бахматюк скрывается от кредиторов и НАБУ в Австрии

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Великий голод 2022: уже скоро?
Великий голод 2022: уже скоро?
Снятие и вывоз валюты из Украины в условиях войны: ценные рекомендации
Снятие и вывоз валюты из Украины в условиях войны: ценные рекомендации
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
14.05.22 17:23

Оккупационная власть в Бердянске: коррупционер, педофил и другие друзья главы местной партии «За майбутне» Виталия Гречка, — СМИ
14.05.22 16:05

На Полтавщине УПЦ передала спортинвентарь интернату с детьми-беженцами
14.05.22 13:40

Священники УПЦ в шести регионах Украины отпели украинских военнослужащих
14.05.22 13:15

В УПЦ помогают беженцам, больным, военным, сиротам и всем нуждающимся
14.05.22 12:50

Управделами УПЦ рассказал, как незаметно можно нарушить заповедь «не убий»
13.05.22 19:03

Олигарх Олег Бахматюк отсиживается в Вене, а в Украине находится под заочным арестом, - СМИ
13.05.22 16:51

Страны G7 выделят Украине 30 млрд евро
13.05.22 16:38

Убегая от ВСУ, российские венные взорвали три моста на Харьковщине
13.05.22 15:57

Британия ввела санкции против любовницы Путина и его родственников
13.05.22 15:44

В Ивано-Франковске УПЦ заявила, что перевод общины собора в ПЦУ -фейк
13.05.22 15:18

Умер президент ОАЭ
13.05.22 13:54

Украинцев предупредили о дальнейших чрезвычайно тяжелых неделях войны
13.05.22 13:29

В «Даркнете» за голову Путина дают $120 млн
13.05.22 12:13

В Украине выросли процентные ставки по кредитам
13.05.22 11:07

Генштаб ВСУ сообщил, что Россия потеряла в войне уже 26,9 тысяч солдат
13.05.22 10:40

В Киеве изменится время комендантского часа, а транспорт будет работать дольше
13.05.22 10:21

Сенатор из США заблокировал помощь Украине на 40 млрд долларов
12.05.22 20:11

Священный Синод назвал попытки запрета УПЦ актом национального самоубийства
12.05.22 19:38

Синод УПЦ просит Зеленского остановить религиозную вражду в отношении Церкви и верующих
12.05.22 14:15

Украинцам готовят новые штрафы. За что и на сколько будут «бить гривной»
09.05.22 11:28

Путин на параде озвучил новую причину вторжения в Украину. Но войну так и не объявил
10.05.22 10:59

Полное освобождение территорий: Украина меняет свое видение о победе в войне
11.05.22 13:27

Легендарного игрока «Что? Где? Когда?» объявили в розыск в России
10.05.22 12:42

На Запорожье погиб экс-нардеп Давид Жвания
09.05.22 16:53

Цены на автогаз в Украине продолжают расти
13.05.22 12:30

Зеленский рассказал, на каких условиях готов встретиться с Путиным
09.05.22 12:15

Украинцам рассказали, какой будет инфляция в 2022-м году
10.05.22 13:21

Украинцам рассказали, сколько еще может продлиться война
12.05.22 10:24

В «Азове» подтвердили, что все гражданские покинули «Азовсталь»
11.05.22 14:25

В ВОЗ рассказали, сколько хронически больных украинцев умерли с начала войны
Фото и Видео
Убегая от ВСУ, российские венные взорвали три моста на Харьковщине
Убегая от ВСУ, российские венные взорвали три моста на Харьковщине
Убегая от ВСУ, российские венные взорвали три моста на Харьковщине
Убегая от ВСУ, российские венные взорвали три моста на Харьковщине
Стрелков потребовал у Путина «голову» того, из-за кого Россия «всё просрала»
Стрелков потребовал у Путина «голову» того, из-за кого Россия «всё просрала»
Сенатор из США заблокировал помощь Украине на 40 млрд долларов
Сенатор из США заблокировал помощь Украине на 40 млрд долларов
Российские военные называют Путина старым маразматиком, утверждает украинская разведка
Российские военные называют Путина старым маразматиком, утверждает украинская разведка
Начальник Геншаба РФ Герасимов фактически отстранен, — Арестович
Начальник Геншаба РФ Герасимов фактически отстранен, — Арестович
ВСУ готовятся нанести «шокирующий» удар по врагу, — Андрусив
ВСУ готовятся нанести «шокирующий» удар по врагу, — Андрусив
Украинская группа триумфально выступила в полуфинале Евровидения
Украинская группа триумфально выступила в полуфинале Евровидения
СБУ утверждает, что тысячи погибших российских военных свозят на свалку под Донецком
СБУ утверждает, что тысячи погибших российских военных свозят на свалку под Донецком
Появилось видео с места крушения поезда в Австрии
Появилось видео с места крушения поезда в Австрии
Вышел трейлер приквела «Игры престолов»
Вышел трейлер приквела «Игры престолов»
fraza.com
Новости блогосферы
13.05.22 09:40

Война - войной, а мошеннический бизнес на топливе - по расписанию
07.05.22 21:42

Война в Украине усилила раскол между Западом и Востоком, Югом и Севером
23.04.22 22:00

Почему официальный Ватикан начал дистанцироваться от Украины?
19.04.22 21:57

Советы, как не подорваться на мине во время войны в Украине

Опрос

Применит ли Путин ядерное оружие в Украине?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.