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Новости > Митрополит УПЦ объяснил, почему Бог допускает войну

Митрополит УПЦ объяснил, почему Бог допускает войну

Александра Кудрявцева
07.05.22 12:40
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Митрополит УПЦ объяснил, почему Бог допускает войну
Главное: Бог допускает войну, потому что сотворил людей свободными.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.
 
«Среди красоты этого земного рая стоят обугленные дома, под руинами которых до сих пор лежат заживо погребенные люди. Мариупольские дети, выходя из подъезда своего дома, видят могилы своих отцов и матерей, которые похоронены тут же во дворе. Тысячи погибших, тысячи пропавших без вести, тысячи лишенных крова. Люди часто задают вопросы: „Где же ваш Бог?“, „Почему Он все это допускает?“. Бог здесь, с нами: в красоте этого мира, в той любви, которую Он дает ежедневно, во всем добром, что только есть на земле», — сказал митрополит Лука.
 
Владыка отметил, что ракеты, танки, взрывы снарядов, массовые убийства — это уже дело рук человеческих. «Почему Бог это попускает? Да потому, что Он сотворил людей не запрограммированными биороботами, а свободными личностями, похожими на Него Самого», — пояснил он.
 
Архиерей напомнил, что у каждого человека есть свобода выбора как жить и что любить. «Именно любовь человека к себе самому привела к тому, что земной рай он превратил в ад. Жадность и амбиции политиков сделали так, что вместо радости люди живут в смертельной тоске уныния», — добавил иерарх УПЦ.
 
«Что мешает сегодня тем, которые пришли с войной на нашу землю, взять в руки вместо оружия лопаты? Вместо патронов ведро с картошкой? Что не дает им возможности вместо полей сражений идти на свой родной огород и мирно трудиться рядом с теми, кто их любит и ждет? Планы или преступные приказы политиков? Геополитические интересы? Да есть ли простому солдату дело до этих самых интересов, построенных на амбициях и сатанинских помыслах?», — спрашивает владыка.
 
Митрополит Лука обратил внимание, что Господь создал этот мир с любовью, и сделал это для того, чтобы радовались, благодарили Его, учились нести такой же свет любви тем, кто живет вокруг нас.
 
В тему: Митрополит УПЦ объяснил, что поможет обрести радость души.
 

Тэги: УПЦ, Митрополит Лука

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