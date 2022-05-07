Митрополит УПЦ объяснил, почему Бог допускает войну

Главное: Бог допускает войну, потому что сотворил людей свободными.

«Среди красоты этого земного рая стоят обугленные дома, под руинами которых до сих пор лежат заживо погребенные люди. Мариупольские дети, выходя из подъезда своего дома, видят могилы своих отцов и матерей, которые похоронены тут же во дворе. Тысячи погибших, тысячи пропавших без вести, тысячи лишенных крова. Люди часто задают вопросы: „Где же ваш Бог?“, „Почему Он все это допускает?“. Бог здесь, с нами: в красоте этого мира, в той любви, которую Он дает ежедневно, во всем добром, что только есть на земле», — сказал митрополит Лука.

Владыка отметил, что ракеты, танки, взрывы снарядов, массовые убийства — это уже дело рук человеческих. «Почему Бог это попускает? Да потому, что Он сотворил людей не запрограммированными биороботами, а свободными личностями, похожими на Него Самого», — пояснил он.

Архиерей напомнил, что у каждого человека есть свобода выбора как жить и что любить. «Именно любовь человека к себе самому привела к тому, что земной рай он превратил в ад. Жадность и амбиции политиков сделали так, что вместо радости люди живут в смертельной тоске уныния», — добавил иерарх УПЦ

«Что мешает сегодня тем, которые пришли с войной на нашу землю, взять в руки вместо оружия лопаты? Вместо патронов ведро с картошкой? Что не дает им возможности вместо полей сражений идти на свой родной огород и мирно трудиться рядом с теми, кто их любит и ждет? Планы или преступные приказы политиков? Геополитические интересы? Да есть ли простому солдату дело до этих самых интересов, построенных на амбициях и сатанинских помыслах?», — спрашивает владыка.

Митрополит Лука обратил внимание, что Господь создал этот мир с любовью, и сделал это для того, чтобы радовались, благодарили Его, учились нести такой же свет любви тем, кто живет вокруг нас.