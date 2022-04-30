Митрополит УПЦ рассказал о значении Пасхальной радости в жизни человека

Главное: Пасхальная радость зависит от степени покаяния и чистоты сердечной.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука во время проповеди.

«Человека нельзя заставить радоваться против его воли. И если наши сердца переполняет Пасхальная радость, это значит, что сами этого хотим. Кто-то скажет, что это Церковь заставляет радоваться, в то время как большинство людей хотят скорбеть и печалиться. Но так ли это? Что для человека естественнее, радоваться или печалиться? Радость — это всегда отсутствие грусти. И если сегодня не хотим грустить — значит, хотим радоваться. А вот дьявол этого не хочет. Он сопротивляется и восстает на Пасхальную радость. Ему не нравится, что Воскресением Христовым он уязвлен и посрамлен. Ведь человек, объятый Пасхальной радостью, тем самым доказывает, что хочет жить с Христом Воскресшим, а не с сатаной. Пасхальная радость это не просто эмоции, — это предчувствие вечного блаженства», — пояснил митрополит Лука.

Владыка отметил, что Пасхальная радость зависит от степени покаяния и чистоты сердечной.

«Покаяние — это работа над собой, это изменение внутреннего „Я“. Покаяние — это торжество светлых и радостных чувств над страстями и грехами. Если человек способен меняться, способен каяться в своих грехах, значит, он не сможет не радоваться в эти светлые дни. Пасхальная радость есть один из таких даров Святого Духа. В эти праздничные дни радуемся, потому что не представляем своей жизни без Бога. Часто люди не знают, как можно поделиться радостью о Воскресшем Спасителе со своими близкими, если они к вере равнодушны. Конечно, сегодня немало тех, кто относится к нам негативно, и даже агрессивно. Поэтому они не поймут, если будем пытаться рассказать о Пасхе и радости словами. Но они поймут, когда увидят наше состояние, состояние души. Каждый знает, как иногда с ним бывает тяжело его близким, а иногда, напротив, — легко и радостно. Легко бывает в те моменты, когда в нашем сердце нет и тени печали», — продолжил архиерей.

Иерарх УПЦ считает, что сегодняшняя Пасхальная радость свидетельствует о том, что не только имеем возможность исправляться, но и исправляемся.

«Поэтому очень хотелось, чтобы наконец-то разрушили стены себялюбия и гордыни и увидели в происходящем не только отрицательную сторону жизни. Чтобы никогда не теряли радости о Воскресшем Христе и делились ею на протяжении всего года до следующей Пасхи», — призвал митрополит Лука.