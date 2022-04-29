На Киевщине и Волыни священников и верующих УПЦ лишают храмов

Главное: В регионах Украины местные активисты при поддержке некоторых представителей территориальных общин нарушают права верующих Украинской Православной Церкви.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, часто для захвата храмов УПЦ активисты используют вооруженных людей, матери и жены мужчин, которые в эти дни защищающие Украину на поле боя, не могут противостоять.

В Киевской области накануне Пасхи в поселке Песковка председатель Песковской ОТГ Владимир Луцков, при поддержке местных депутатов и активистов, заблокировал доступы в оба храма Украинской Православной Церкви в поселке — в честь Иоанна Богослова и преподобного Серафима Саровского.

«Председатель Песковской ОТГ Луцков Владимир Игоревич, местные депутаты и активисты, его подчиненные, в Великую Субботу пришли в храм и „начали переводить храм в ПЦУ“. Но заранее была вызвана полиция, собрались более 50 наших прихожан, и якобы пришли к согласию, что дадут отслужить Пасхальное богослужение, а уже после Пасхи будут решать свои вопросы. Но когда наши люди понемногу начали расходиться, то председатель поселкового совета снова вернулся с агрессивными местными активистами, некоторые из которых были в терробороне, и захватили храм. Повесили на двери цепи с замками, меня выгнали со двора, угрожали физической расправой мне и прихожанам, вставшим на защиту храма», — рассказал настоятель храма отец Георгий Пустовит.

Как отметил священнослужитель, в сам Пасхальный день, когда он с прихожанами пришел, чтобы, если не в храме, то хотя бы на территории совершить Пасхальное богослужение, глава ОТГ им отказал, угрожая «кровопролитием» в случае попытки зайти в храм.

Не пустил чиновник верующих и в другой храм УПЦ на территории поселка — в честь преподобного Серафима Саровского.

«Там также были эти активисты во главе с головой в 5 часов утра в Пасхальный день, закрыли ворота и храм, запретили проводить священнику богослужения. Когда утром люди шли с корзинами в церковь, сам голова стоял на воротах и не подпускал никого, и предлагал подвезти к священнику из ПЦУ (в селе в прошлом году построили новый храм ПЦУ). Но люди просто разворачивались, шли со словами: „Нас устраивает свой батюшка, никуда мы ехать не будем“. И таким образом верующие в нашем селе остались даже без освященных пасхальных корзин», — поделился священник.

По информации отца Георгия, все эти события сопровождались прямым запугиванием и угрозами: «Я не проживаю в нашем поселке, но несу свое служение на приходе 28 лет. После того как звучали угрозы расправы в мою сторону, наши прихожане решили провести меня из села. И действительно, на выезде из поселка ждали три автомобиля с вооруженными активистами. И если бы я уезжал из села сам — неизвестно, чем бы все могло закончиться».

Глава Песковской ОТГ запретил появляться священнику на территории поселка и делает все возможное, чтобы храмов УПЦ не было на территории общины: «Сейчас ими контролируются все выходы, подходы к храму, все въезды в поселок. Слава Богу, я успел вынести из храма антиминс и Святые сосуды...».

Как рассказывают жители села, присоединился к этим беззакониям и директор местного лесхоза: «Сотрудникам этого лесхоза, которые являются прихожанами храма (если не они, то их родители), директор сказал: „если увижу вас, что идете освящать пасхи или пойдете поддерживать церковь, то уволю с работы“».

«Не убеждают этих людей никакие аргументы: то, что с первого дня войны все деньги, которые были в церкви и которые были дополнительно собраны, передали тем же активистам, которые теперь пришли захватывать храм, для того чтобы пошли купить все необходимое для нашей терробороны. Мы вместе с прихожанами всеми своими силами старались помогать чем могли. Но как только угроза прошла, они сразу пришли расправляться с приходом...», — отметил протоиерей Георгий.

Разжигают религиозную рознь некоторые чиновники и активисты в других регионах. Так, на Волыни верующим Украинской Православной Церкви угрожают, что в случае их отказа перехода в ПЦУ «их деятельность может быть приравнена к сотрудничеству с врагом».

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