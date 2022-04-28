УПЦ передала 43 тонны гуманитарной помощи жителям Харькова

Главное: В Харьков передали гуманитарную помощь от Украинской Православной Церкви.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Харьковской епархии, было передано 43 тонны продуктов питания.

Благотворительная помощь была передана от Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Онуфрия и Международного благотворительного Фонда «В честь Покрова Пресвятой Богородицы».

Продукты будут розданы жителям Харькова и области, которые более всего страдают от обстрелов, в том числе тем, кто укрывается в бомбоубежищах и на станциях метро, а также защитникам Украины, раненым и всем нуждающимся.

Как сообщалось ранее, Харьковская епархия Украинской Православной Церкви помогает пострадавшим от военных действий жителям города. Духовенство и верующие оказывают духовную и материальную поддержку харьковчанам.

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