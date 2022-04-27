Митрополит УПЦ рассказал, что приближает конец света

Главное: Наступление конца света зависит от жизни каждого, — своими грехами приближаем его, в то время как своим покаянием и исправлением жизни — отдаляем.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука во время проповеди.

«Вот уже более двух тысяч лет Матерь-Церковь говорит о конце света, называет все признаки наступления дня Господня. Говорит о том, что Господь уже с нами, Он рядом. Но готов ли человек встретить Его? Какой будет эта встреча? Как раз об этом заставляют задуматься слова апостола Петра. Никто не знает ни дня, ни часа этой встречи. Единственное знаем наверняка, что человек, живущий без Бога, отпавший от Бога, тем самым приближает конец света», — сказал митрополит Лука

Владыка отметил, что конец света — это логическое завершение истории человечества, истории его грехопадения. «И сегодня являемся не просто её очевидцами, мы — её соучастники. Даже в какой-то степени её творцы», — добавил он.

«Видим, как зло, порожденное грехом, заставляет человека убивать. Злоба и ненависть людская разрушают всё, что создавалось с любовью для счастливой жизни. При этом не жалеют никого — ни стариков, ни детей. Калечат не только тела, но, что значительно страшнее — души. Кто-то думает, что этим Бог хочет нас наказать. Но если бы Бог хотел таким образом наказать, то зачем нужно было Ему распинаться? Зачем Богу Воскрешаться? Не наказать приходит Бог на землю, а спасти. Вот почему так важны слова апостола Петра о том, что „всякий, кто призовет имя Господне, спасётся“», — пояснил иерарх УПЦ

При этом, митрополит Лука отметил, что не каждый, кто повторяет «Господи, Господи» спасётся.

«Каждый пополняет „арсеналы“ греха на этой земле. Кто-то — в большей степени, кто-то — в меньшей. Но всё это в целом может привести к тому, что любовь в мире окончательно исчезнет. И вот когда в мире прекратится любовь, Бог перестанет удерживать действие зла, и оно обрушится на людей, чтобы хотя бы в последний раз они могли испытать потребность в покаянии», — продолжил владыка.

Архиерей считает, что наступление конца света зависит от жизни каждого, — своими грехами приближаем его, в то время как своим покаянием и исправлением жизни — отдаляем.

«Даже в такие тяжелые для каждого дни, Господь поддерживает Своею благодатью. Укрепляет веру, наполняя сердца радостью. Конечно, Господь создал людей разными, как и разными являются пути, по которым Он ведёт к Себе. Но от того, как идём по этому пути, всегда ли твердо и смело, зависит качество жизни и души, — то, с чем придем в вечность и предстанем перед Господом. Силы идти по этому пути даёт наша вера, тот Божий дар, который нужно не только сохранить, но и приумножить», — подытожил Запорожский митрополит.