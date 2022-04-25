В Одессе монастырь УПЦ подготовил 1,8 тыс куличей и 1 тыс крашенок для ВСУ

Что происходит на рынке топлива Украины
В Европе у детей выявили случаи болячки неизвестного происхождения
В Киево-Печерской лавре тысячи верующих УПЦ встретили Пасху
Хакеры взломали два украинских телеканала и «убили» Зеленского
Сошел Благодатный огонь в храме Гроба Господня в Иерусалиме
В ГУР рассказали о ближайших планах российских войск
Шольц рассказал, какое оружие Германия поставит Украине
Берлин выразил готовность стать гарантом безопасности для Украины
Стало известно, сколько человек погибло в результате падения Ан-26 на Запорожье
Россия хочет захватить юг Украины, чтобы идти «спасать русскоговорящих» в Приднестровье
В СНБО назвали точное время и место начала войны в Украине