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Новости > В Одессе монастырь УПЦ подготовил 1,8 тыс куличей и 1 тыс крашенок для ВСУ

В Одессе монастырь УПЦ подготовил 1,8 тыс куличей и 1 тыс крашенок для ВСУ

Александра Кудрявцева
24.04.22 15:30
166
В Одессе монастырь УПЦ подготовил 1,8 тыс куличей и 1 тыс крашенок для ВСУ
Главное: В Одесском Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре Украинской Православной Церкви подготовили 1,8 тысяч куличей и 1 тыс крашенок для воинов ВСУ.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Ютуб-канал ТК «Град», в монастыре верят, что в непростые времена Пасха обязательно принесет мир и радость в сердца людей.
 
«В монастыре к Пасхе подготовили не только крашенки. Около 12 тысяч пасок передадут нуждающимся, малоимущим, беженцам, а также воинам ВСУ. Все пасхальные куличи, приготовлены в обители с чистым сердцем и помыслами, и молитвою», — рассказала настоятельница монастыря игумения Серафима (Шевчик).
 
Пасхальные корзины от женского монастыря для воинов ВСУ включали в себя не только куличи и пасхальные яйца.
 
«Мы также подарили антисептики для того, чтобы воины смогли во время своего служения обработать руки перед едой, они не могут покинуть пост, а это для них также будет помощь в несении боевой службы», — добавила игумения.
 
Как сообщалось ранее, в Свято-Ольгинском соборе столицы викарий Киевской Митрополии епископ Барышевский Виктор освятил 1,5 тыс пасок для пострадавших в результате боевых действий жителей Бучанского, Бородянского и Иванковского районов Киевской области.
 
В тему: Верующие УПЦ сегодня празднуют Воскресение Христово.

Тэги: Одесса, ВСУ, УПЦ

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