На Волыни монастырь УПЦ принял более 150 беженцев из горячих точек

Главное: На Волыни в ставропигиальном Святогорском Зимненском монастыре Украинский Православной Церкви принимают беженцев.

Вынужденные переселенцы получили не только все условия проживания и трехразовое питание, но и духовную поддержку.

«Наша обитель любезно распахнула двери для всех пострадавших с первых дней войны. Сейчас игуменья Стефана с сестрами принимают беженцев и раздают гуманитарную помощь нуждающимся», — говорится на странице монастыря.

Одни беженцы , отдохнув и получив помощь, уезжают, другие остаются в обители. Сейчас в монастыре проживают 41 взрослый и 31 ребенок.

Как сообщалось ранее, в Святогорской лавре Украинской Православной Церкви, ее скитах и подворьях спасаются от обстрелов 407 человек, 80 из которых — дети.