На Волыни монастырь УПЦ принял более 150 беженцев из горячих точек

В Украине отменили дополнительные выходные на Пасху и майские праздники
Россия может ударить по базе НАТО, — Daily Mail
В Буче был убит каждый пятый мирный житель, — мэр города
Харьковчан призывают весь день сидеть в укрытиях
Жителей Одессы и области предупредили об опасности на местных пляжах
Жителей Луганщины призывают немедленно эвакуироваться
Мариуполя больше не существует, — МИД
По Львову нанесены ракетные удары – погибли люди
График работы общественного транспорта в Киеве изменился
Зеленский озвучил цифру убитых за время войны украинских военных