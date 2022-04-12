Митрополит УПЦ рассказал, к чему приводит грех

Главное: Грех, умерщвляя совесть человека, делает его мёртвым изнутри и неспособным даже приблизиться к источнику вечной жизни — Христу.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука во время проповеди.

Архиерей призвал свою паству никогда не забывать о значении Крови Христа для избавления от грехов и служения истинному Богу.

«Апостол Павел сравнивает ветхозаветную жертвенную кровь, кровь животных и кровь новозаветную — Кровь Самого Господа нашего Иисуса Христа. Но для чего понадобилось это сравнение? Дело в том, что с незапамятных времен человек приносил жертвы Богу. Впервые о жертвах упоминается в повествованиях о Каине и Авеле. Приносил жертву также Ной, Авраам, Исаак. Для них это было естественно. Вот почему Авраам принял повеление о принесение в жертву собственного сына без особого изумления. Но ветхозаветные жертвы не давали совершенного очищения грехов, ибо тогда не было бы надобности постоянно и многократно приносить их. Лишь только Кровь Иисуса Христа, Который Духом Святым принес Себя непорочному Богу, могла „очистить совесть нашу от мертвых дел, для служения Богу живому и истинному!“ Своей единой великой Жертвой Христос навсегда очистил грехи людские. Насколько важно для нас понимание этого. Без этого мы никогда не поймем, почему Евхаристия является главным таинством Церкви», — сказал митрополит Лука.

Владыка считает, что причащаемся не для избавления от всевозможных болячек и укрепления телесного здоровья, а для того, чтобы соединиться с Богом. «Для того, чтобы Христос вошел в наши душу и сердце. Ведь человек, который не ищет в своей земной жизни возможности соединиться с Богом, не может надеяться на то, что он будет с Ним в вечности», — добавил он.

Далее архиерей напомнил о том, что грех, умерщвляя совесть человека, делает его мёртвым изнутри и неспособным даже приблизиться к источнику вечной жизни — Христу.

«После грехопадения всё естество человека изменилось коренным образом. В раю всё дышало Божьей любовью, согревалось и жило ею. Есть ли сейчас среди людей Божья любовь? Нынче дух злобы и ненависти овладел сердцами людей. Сегодня все нуждаемся в мире. Но Христос и есть наш мир. Нам нужна победа? Но Христос и есть наша самая главная победа. Победа над грехом. Нам так не хватает сегодня радости. Но Христос и есть наша радость. Нам не хватает любви. Но Христос и есть любовь. Он сошел на землю, принёс Себя в Жертву, чтобы искупить наши грехи, освободить от их рабства и подарить радость жизни. Как здесь на земле, где лишь гости, так и на небе. И если сегодня нет истинной радости в сердцах даже верующих людей, нет мира и сил для достижения победы, то лишь потому, что нет истинной веры», — пояснил иерарх УПЦ

Митрополит Лука отметил, что истинная вера — это не одноразовое прикосновение к Христу, не обращение к Нему время от времени, не появление в храме от случая к случаю. «Это постоянная связь, это реальное ощущение Его рук на своих плечах, Его ладоней в своих ладонях. Но без искреннего покаяния, без очищения нашей совести Кровью Христовой, нам никогда не получить тех благословений, в которых так сильно сегодня нуждаемся», — заключил владыка.