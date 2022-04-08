Митрополит УПЦ рассказал о том, как смирение может изменить жизнь

Главное: Смирение и доверие воле Божьей способно даровать мир на земле и в сердцах людей.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом запорожский митрополит Лука написал в своем Телеграм.

Владыка привел в пример Благовещение Божией Матери, когда Бог, Творец Вселенной, смиренно испрашивает у Своего творения, совсем юной девушки, позволения стать человеком.

«Если Сам Бог и самый лучший в мире человек, который когда-либо был рожден от людей, так смиряются друг перед другом, то что тогда говорить о нас с вами? Каким же смирением должна обладать наша душа, достойная по своим грехам всяческих мук?», — отметил митрополит Лука.

По мнению владыки, если бы люди умели общаться друг с другом, если не в благодати Святого Духа, то хотя бы в присутствии Бога, как бы перед Его взором, тогда никогда бы не было не то что войн, но даже ссор или грубых слов.

«Если бы человек примирился сам с собой, то примирилось бы с ним и Небо. Если бы он пустил мир и тишину Божию в свое сердце, то этот мир сошел бы и на всю землю. Но, к сожалению, люди ищут врагов где угодно, только не там, где они сидят на самом деле — в своей собственной душе», — подытожил митрополит Лука.

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