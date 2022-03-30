Митрополит УПЦ рассказал, почему важно верить в милосердие Божие

Главное: Только верующий в Христа имеет возможность приблизиться к Божьему престолу, дабы получить благодать и обрести милосердие.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука во время проповеди.

«Веры в Бога без веры в Его милосердие не бывает. И как страшно бывает за тех, кто говорит, что имеет Бога в душе и при этом имеет дерзновение не верить в милосердие Божье. Они и посредничество Христа между нами и Богом Отцом отрицают. А ведь Господь всегда стоит между делами земными, мирскими и тем, что ждёт человека на Небесах, в вечности. Если не Христос, то кто может примирить человека с Богом? Кто поможет договориться? Только тот, кто лучше других знает о стремлениях и желаниях двух договаривающихся сторон. А кто лучше всех знает, что нужно человеку и Богу? Только Христос, потому что только Он является истинным Богом и истинным Человеком. Только Он имел всё, что имеет человек, кроме одного — греха. И поэтому Он навсегда останется тем исключительным примером, к которому нужно стремиться», — сказал митрополит Лука.

Владыка отметил, что только верующий в Христа имеет возможность приблизиться к Божьему престолу, дабы получить благодать и обрести милосердие.

«Во все времена человеку без надежды на милость Божью трудно было нести бремя печалей и скорбей, нести свой крест. Ибо только Христос даёт эту надежду, когда говорит, что „Иго Моё благо, и бремя Моё легко“. Но человек, вероятно, забыл об этом, потому что не спешит к престолу Божьему благодатному. Цель жизни — это сораспятие со Христом, за которым обязательно последует воскресение», — пояснил иерарх УПЦ

В завершение митрополит Лука пожелал, чтобы на жизненном пути никогда не роптали, не отчаивались и не унывали, а продолжали верить в Господа нашего Иисуса Христа и в Его безграничное милосердие.