Митрополит УПЦ рассказал, чему должен научиться каждый во время войны

Главное: В это время нужно научиться тому, без чего человек может умереть ещё до того, как его постигнет физическая смерть.

Война разделила нашу жизнь на две части — на довоенный и военный периоды. Доживём ли до послевоенного периода, я не знаю, это как решит суд Божий. Но я уверен в одном: наша жизнь уже никогда не будет прежней», — написал архиерей.

Владыка считает, что Господь попустил людям сейчас пройти епитимию скорбей и лишений.

«Главным стимулом для того, чтобы её исполнить, является страх смерти. Одно дело, когда в мирное время говорили о том, что нужно иметь память смертную, а другое — когда в любой момент разрыв снаряда или полёт пули может прервать жизнь любого из нас. Война учит тому, что мы странники и пришельцы на земле. Она канонадой взрывов напоминает о том, что все люди на земле гости. Война учит нестяжанию. В любую секунду снаряд может унести то, что собирали в течение всей жизни», - продолжил он.

По его словам, главное, чему нужно научиться во время войны - сострадать чужому горю.

«Если человек будет жить в скорлупе собственного эгоизма и думать только о себе, то он может умереть ещё до того, как его постигнет физическая смерть. И тогда пуля догонит уже умершего, по сути, человека. На войне, как учат святые отцы, тоже нет случайностей. Траектория каждого выстрела очерчена промыслом Божьим», - сказал митрополит.

Иерарх УПЦ считает, что на войне идет жатва душ.

«Собирают тех, кто созрел для Царства Божьего, и тех, кто духовно сгнил, а также тех, кто не сможет перенести дальнейших испытаний, которые выпадут на долю оставшимся в живых. Если у человека ещё есть потенциал духовного роста, никакой выстрел его не достанет», — продолжил он.

Архиерей также отметил, чему учит каждого пример беженцев.

«Видим, как многие беженцы покидают свои дома, беря с собой лишь самое необходимое. Это пример каждому. Покидая этот мир, нужно взять с собой только самое необходимое. А единственное, что человеку нужно для того, чтобы получить убежище в Царстве Божием, это любовь в сердце», — заключил митрополит Лука.