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Новости > Митрополит УПЦ рассказал о добродетели, без которой невозможно духовное спасение человека

Митрополит УПЦ рассказал о добродетели, без которой невозможно духовное спасение человека

Александра Кудрявцева
16.01.22 17:20
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Митрополит УПЦ рассказал о добродетели, без которой невозможно духовное спасение человека
Главное: Для спасения недостаточно «хорошо себя вести», нужно еще и положительное наполнение души.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.
 
«„Будь бдителен“ в церковнославянском тексте передается через слово „трезвися“. Увы, значение этого слова полностью ушло из нашего языка. Здесь речь идет не о воздержании от алкоголя, а о той добродетели, без которой вообще невозможно спасение человека. Современным языком понятие „трезвение“ можно объяснить как потребность в абсолютно честном, незамутненном взгляде на самого себя и на окружающий мир», — сказал владыка.
 
Митрополит Лука отметил, что трезвение — это свобода от самообмана; в духовном смысле — состояние, противоположное духовной прелести, то есть самообольщению.
 
«Поступки рождаются от взаимодействия различных энергий души. Это результат мыслей, чувств и желаний. Трезвение — есть контроль бытийного центра человека, нашего „я“, над всем тем, что происходит в уме и сердце», — пояснил иерарх УПЦ.
 
Для спасения, по его словам, недостаточно «хорошо себя вести», нужно еще и положительное наполнение души. «Так же, как и для здоровья тела нужна качественная пища и вода, так и для здоровья души нужна благодать Духа Святого», — добавил архиерей.
 
«Если человек будет питать свою душу тем, что ему предлагают СМИ или так называемая „массовая культура“, то его душа превратится в выгребную яму с нечистотами. Даже если будет питать свою душу классической музыкой, добрыми фильмами или хорошими, светлыми художественными книгами, она останется голодной. Ее может насытить только благодать Божия. А для этого человеку нужна, прежде всего, молитва, размышление над Словом Божьим, чтение Святых Отцов и применение их опыта в своей повседневной жизни», — считает митрополит Лука.
 
В тему: Митрополит УПЦ рассказал, что является подтверждением настоящей веры.
 

Тэги: УПЦ, Митрополит Лука

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