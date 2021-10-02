В центре Киева все выходные будет перекрыто движение транспорта: схема объезда

Главное: На этих выходных в Киеве из-за проведения полумарафона будет перекрыто движение на ряде улиц в самом центре Киева. Также на время матча Чемпионата Украины по футболу между «Динамо» и «Шахтером» будет ограничена работа станций метрополитена в районе НСК «Олимпийский».

Детали: 2-3 октября в столице перекроют движение транспорта на нескольких центральных улицах в связи с проведением забега «Киев Нова пошта полумарафон 2021». Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на организаторов, 2 октября в столице состоится «Марафон для всех», который имеет особую цель: каждый желающий сможет преодолеть дистанцию​​в 1 километр за человека, который не может бегать из-за возраста, болезни или иных обстоятельств.

В этом году мероприятие впервые состоится в офлайновом формате. Бегуны выйдут на дистанцию ​​на улице Крещатик, 24 в 15:00 с наклейками на форме, где будут указаны имена тех, ради кого они бегут.

В связи с этим движение перекроют 2 октября с 9:00 до 20:00 по маршруту: ул. Крещатик (от Майдана Незалежности до перекрестка с ул. Прорезной).

Кроме того, 3 октября с 6:30 до 16:00 будут перекрыты:

— ул. Крещатик (от перекрестка с ул. Городецкого в сторону Бессарабской пл.);

— ул. Большая Васильковская (от Бессарабской пл. до ул. Жилянской);

— ул. Саксаганского (от ул. Шота Руставели до просп. Победы);

— просп. Победы (от ул. Саксаганского до ул. Черновола);

— ул. Жилянская (от ул. Большой Васильковской до ул. Шота Руставели);

— улицы Шота Руставели, Рогнединская;

— ул. Эспланадная (от ул. Рогнединской до ул. Бассейной);

— ул. Бассейная (от ул. Эспланадной до ул. Крещатик);

— Бессарабская площадь;

— ул. Прорезная (от ул. Крещатик до ул. Пушкинской);

— ул. Пушкинская (от ул. Прорезной до ул. Богдана Хмельницкого);

— ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Пушкинской до ул. Крещатик).

Кроме того, как сообщает пресс-служба Киевского метрополитена, 18 сентября в связи с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча Чемпионата Украины между киевским «Динамо» и «Шахтером» до 19:30 возможно ограничение (закрытие) станции «Олимпийская» на вход. А после завершения возможно ограничение (закрытие) на вход станций «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого».

В тему: Последний раз движение транспорта в центре Киева ограничивалось 18 сентября в связи с проведением 11-го Киевского полумарафона.