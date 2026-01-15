Украинцам рассказали о работе «Пунктов несокрушимости»

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко рассказала о работе «Пунктов несокрушимости». Их открыли уже более 10 тысяч.

Говорится: «Увеличение импорта электроэнергии. Правительство создает все возможности для быстрого увеличения импорта электроэнергии – и для государственных компаний, и для бизнеса».

Также отмечается, что в Киеве действует более 1,2 тысяч таких пунктов.

Сказано: «В течение суток будут развернуты дополнительные «Пункты несокрушимости» на период сложных погодных условий и чрезвычайной ситуации. У нас есть еще резерв из 3,3 тысяч дополнительных пунктов. На этот период также организуется питание в пунктах».

По ее словам, все областные военные администрации и Киевская городская военная администрация в суточном сроке должны сократить потребление электроэнергии, в частности, ограничить наружное освещение зданий и территорий, подсветку рекламы, избыточное уличное освещение.

Резюмируется: «Правительство, энергетики и все службы продолжают работать в режиме 24/7. Координацию и контроль за выполнением всех этих решений осуществляет министр энергетики Денис Шмыгаль. Круглосуточно работает линия 112 в режиме приема сообщений об отсутствии тепло-, водо- и электроснабжения».

Ранее мы писали, что Украина хочет провести «энергетический Рамштайн».