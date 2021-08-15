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Новости > В УПЦ рассказали об опасностях законодательных инициатив, направленных на защиту гендерной идеологии и ЛГБТ-сообщества в Украине

В УПЦ рассказали об опасностях законодательных инициатив, направленных на защиту гендерной идеологии и ЛГБТ-сообщества в Украине

Александра Кудрявцева
15.08.21 19:05
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В УПЦ рассказали об опасностях законодательных инициатив, направленных на защиту гендерной идеологии и ЛГБТ-сообщества в Украине
Главное: Семьи составляют основу государства, приумножают его дух. Если будет крепкая семья, крепкие традиционные ценности, государство будет прочным.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом сказал заместитель главы Миссии Синодального отдела Украинской Православной Церкви по делам семьи иерей Иоанн Ружицкий.
 
«Церковь всегда настаивает на ненасильственных методах во взаимодействии с обществом, но она всегда выступает против пропаганды греха, и тем более — его защиты. Церковь не осуждает самих людей, Церковь осуждает грех, который они совершают. Здесь важно, чтобы эти вещи не противоречили традиционному праву граждан, не претендовали на воспитание традиционной семьи, на то, чтобы иметь свои ценности, их сохранять, приумножать, отстаивать, и, конечно, не пропагандировать грех.
 
Это уже крайности, которые бывают в нашем обществе, совершенно противоположные Божьему учению о человеке, о семье. Во все века были моменты с какими-то индивидуальными вещами, индивидуальным восприятием, но это не пропагандировалось, как это делается сегодня: искусственно занижают понимание, ценность традиционной семьи, которая является основой государства, основой Церкви, основой процветания государства, потому что, если будет крепкая семья, крепкие традиционные ценности, государство будет прочным. Семьи составляют основу государства, приумножают его дух. Принимаем каждого человека, который приходит к Богу, готовы его поддержать, помочь, сориентировать в этом мире, найти волю Божию, помочь осознать ценность своей жизни. Но Церковь никогда не будет одобрять грех и, тем более — его пропаганду», — пояснил отец Иоанн.
 
Священник отметил, что сегодня, когда пытаются на законодательном уровне забрать голос у Церкви, запретить любой публичный анализ этих вещей, противопоставление этим вещам и охрану семейных ценностей, безусловно реакция и духовенства, и верующих Церкви очень негативная.
 
«Будем делать все возможное, чтобы обеспечить конституционные права и права людей для того, чтобы государство выполняло свою функцию и оберегало права каждого на вероисповедание, на семейные ценности, на то, чтобы иметь отца и мать», — сказал он.
 
Иерей Иоанн Ружицкий считает, что государственная политика, которая направлена ​​на защиту ЛГБТ, а не на защиту традиционных семейных ценностей, зависит от внешних факторов, диктующих условия.
 
«Государственная система зависит от финансовых и других обязательств европейского направления. Что страшно — нарушается самоидентичность, украинская ментальность, теряем самих себя. Нужно сохранять свою идентичность, свои традиционные ценности, и ценности Божьи. Конечно, можем заимствовать какой-то полезный зарубежный опыт, но такой, который дает возможность развиваться государству, экономике и другим вещам, которые будут улучшать уровень жизни граждан и семей, а не уничтожать то, что имеем. Эта полная подчиненность чужой культуре уничтожает нашу собственную, это ущерб для самоидентичности, своей государственности, и это совсем не то, к чему стремится народ», — пояснил заместитель главы Миссии.
 
Священник рассказал, как Православная Церковь планирует отстаивать традиционные семейные ценности.
 
«Мы работаем над тем, чтобы постоянно повышать уровень компетентности духовенства и верующих в этих вопросах. В рамках нынешней ІХ Всеукраинской конференции руководителей епархиальных отделов по делам семьи обсуждали и дискутировали со священниками в том числе и на темы касающиеся содержания Стамбульской конвенции и возможных последствий ее принятия для украинских семей. Пытаемся держать руку на пульсе сами и давать эту информацию духовенству, способствовать развитию активной работы с семьями на местах для того, чтобы помогать людям сохранять традиционные семейные ценности, сохранять свою идентичность.
 
Также за последние годы в 24 епархиях провели выездные семинары Миссии для семей священников „Методология работы с семьями на приходах“, где проговаривали вопросы подготовки к браку, работы с молодежью, с семьями, воспитания детей. Дважды в год проводим учебные и научно-методические конференции, собираем и руководителей отделов, и активное духовенство, проводим обучение, дискуссии. Выезжаем в епархии, проводим епархиальные форумы семьи, проводим заседания семейных клубов. Эти вещи наследуются в епархиях: священники видят эту работу, берут у нас определенные материалы и реализуют эти проекты в своих епархиях и на приходах», — рассказал отец Иоанн.
 
Он отметил, что Миссия Синодального отдела УПЦ по делам семьи сейчас много работает над тем, чтобы создавать семейные клубы для того, чтобы люди имели эту альтернативную среду.
 
«Прекрасно понимаем, может сложиться так, что всей страной соберем подписи против этого законопроекта, но все это может быть проигнорировано политиками. Церковь всегда предлагает всем желающим христианскую среду традиционной семьи, морально здоровой молодежи, где люди могут чувствовать себя полноценными членами общества, где все будут иметь духовную поддержку», — сказал священник.
 
В завершении отец Иоанн дал советы, как должны вести себя православные жители страны, которые не поддерживают данные законопроекты и новую этику.
 
«Нужно мудро и благородно уметь отстоять свои ценности, но в то же время сохранить себя и свою семью. Следует не забывать о том, для чего Господь привел нас в этот мир, его замысел о нас, как о Его детях, о семье, жить этими ценностями и воспитывать в этих ценностях своих детей. В первую очередь, нужно проповедовать христианские семейные ценности в своей жизни, в жизни своей семьи и воспитании собственных детей. Это будет первым и самым действенным примером и свидетельством сохранения семейных ценностей», — заключил священник.
 
В тему: Митрополит УПЦ объяснил, почему Церковь против ЛГБТ.
 
 
 

Тэги: законопроект, ЛГБТ, УПЦ, гендерная идеология

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