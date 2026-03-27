Украинцев информировали об актуальных проблемах с электричеством

В пятницу, 27 марта, в Украине сохраняются проблемы с электричеством. «Укрэнерго» поведало о текущей ситуации.

Говорится, что по причине российских атак на энергетические объекты на сегодняшнее утро были новые обесточивания в Харьковской и Херсонской областях.

Также указывается, что везде, где это сейчас позволяют условия безопасности, уже начаты аварийно-восстановительные работы.

При этом добавляется, что потребление электроэнергии снизилось на 1,7% по сравнению с показателями четверга.

Причиной этому является потепление во всех регионах нашей страны и ясная погода в большинстве областей, что обусловливает эффективную работу бытовых солнечных электростанций и соответствующее уменьшение объема энергопотребления из общей сети.

В то же время украинцев просят потреблять электроэнергию экономно – желательно перенести энергоемкие процессы на дневное время с 10-00 до 15-00, а также не стоит включать несколько мощных электроприборов одновременно в вечерние часы с 17-00 до 22-00.

