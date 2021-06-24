В УПЦ рассказали о возобновлении международного паломничества

Главное: После ослабления карантинных ограничений постепенно возобновляется международное паломничество верующих Украинской Православной Церкви.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом замглавы Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич написал в Фейсбук.

Спикер УПЦ отметил, что продолжаются официальные встречи и визиты представителей УПЦ в другие Поместные Православные Церкви: Сербию, Грузию, Ливан, Сирию; также много неофициальных контактов.

«Несколько паломнических групп уже побывали в Сербии и в Черногории (группы из Киева, из Винницкой епархии, затем отец Александр Клименко был в Черногории со своей группой), и продолжают туда ездить чуть ли не каждый месяц. Владыка Гавриил Ловечский приезжал к нам из Болгарии. Недавно хор КДАиС принял участие в песенном фестивале в городе Поморие, Болгария. Наши архиереи (владыка Никодим Житомирский и владыка Пимен Дубенский) посетили Польскую Церковь (Люблинскую епархию). Владыка Венедикт из Румынской Церкви приезжал в паломничество к святыням УПЦ. Архиереи УПЦ посетили Беларусь, Казахстан», — рассказал отец Николай.

Также отец Николай отметил, что украинцы начали ездить в Грецию, в связи с чем спрашивают, в каких греческих епархиях можно причащаться. Он подчеркнул, что верующим УПЦ можно причащаться на Корфу.

Священник констатировал, что «кроме, образно говоря, вертикальных/официальных контактов, выстраиваются еще и горизонтальные/неофициальные контакты — общение архиереев, духовенства и мирян с разными Поместными Церквами. И они будут продолжаться и развиваться».

«В Поместных Церквях наших паломников и духовенство всегда спрашивают и уточняют, из какой Церкви, спрашивают справки о каноничности. Узнав, что из УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, радушно принимают. Это показательный ответ на некоторые болезненные для некоторых вопросы. Прямо говоря, абсолютное большинство православного мира с УПЦ», — подытожил отец Николай.

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