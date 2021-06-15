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Новости > Оккупанты на Донбассе массово закрывают школы, техникумы и вузы

Оккупанты на Донбассе массово закрывают школы, техникумы и вузы

Агата Кловская
15.06.21 21:28
167
Оккупанты на Донбассе массово закрывают школы, техникумы и вузы

Главное: На этот год запланировано существенное сокращение числа учебных заведений на временно оккупированных территориях Донбасса. Поэтому там массово закрываются школы, техникумы и вузы.

Детали: Оккупационная власть в отдельных районах Донбасса закрывает школы и профтехучилища, техникумы и вузы. На этот год запланировано существенное сокращение числа учебных заведений. Об этом в Telegram сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, в 2021 году на оккупированном Донбассе будут закрыты и оптимизированы Свердловский профессиональный строительный лицей, Свердловский колледж кулинарного мастерства, Стахановский педагогический колледж, Луганский профессионально-технический колледж, Колледж технологий и дизайна Луганского государственного педагогического университета, Ясиноватский колледж Донецкой академии управления.

Также в городах Луганск, Антрацит, Славяносербск, Красный Луч и Свердловск будут закрыты 5 школ, еще 3 — реорганизованы.

«Это приведет к нарушению права на образование детей, которые проживают на временно оккупированных территориях и не имеют возможности выехать на подконтрольную правительству Украины территорию», — отметила Денисова.

Она также призвала миссии ООН и ОБСЕ отреагировать на эти факты.

В тему: Боевики не выпускают детей 14-16 лет из ОРДЛО в Украину, не давая им возможности поступить в украинские вузы.

Тэги: общество, школа, вуз, учебное заведение, Донбасс, образование, ОРДЛО, оккупанты

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