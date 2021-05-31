В УПЦ рассказали о преимуществах обучения в православных школах

Главное: В обычных школах насаждается гендерная идеология, и молодёжь развращается так называемыми «европейскими ценностями».

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravoslavie.ru, об этом в интервью сказал представитель Украинской Православной Церкви в Верховной Раде протоиерей Василий Русинка.

«В 2014–2017 годах было принято несколько законов, направленных на дальнейшее развитие церковно-государственных отношений. Например, был принят закон, предусматривающий возможность государственного лицензирования и аккредитации духовных учебных заведений, а также начат процесс признания ранее выданных дипломов духовных школ. Религиозным организациям было предоставлено право учреждать дошкольные, средние, профессионально-технические, высшие и внешкольные учебные заведения», — рассказал протоиерей Василий Русинка.

По его словами, на данный момент есть несколько успешных учреждений общеобразовательных школ православными общинами УПЦ

«Такие школы есть в например в Винницкой и Луганской епархиях. Также открывались в Киеве, в арендованных помещениях, но они прекратили свою деятельность из-за высокой арендной платы и невозможности создания постоянной базы для совершенствования проводимой работы», — сказал священник УПЦ

Отец Василий считает, что что открытие подобных школ — это перспективное направление. «Всё-таки многие родители хотят, чтобы дети воспитывались в церковных школах, с преподаванием христианской этики. В обычных школах сейчас насаждается гендерная идеология, и молодёжь развращается так называемыми „европейскими ценностями“. Бывают случаи, когда родители просто не знают, что делать с ребёнком, который приходит из школы и задаёт очень странные вопросы», — отметил он.

Представитель УПЦ в Верховной Раде также выразил обеспокоенность проникновению развращающей идеологии в школах.

«Детей учат вполне понятным, приемлемым вещам, но в них вклинивается что-то несуразное. Ребёнок приходит домой и говорит: мама, а учитель нам объяснял, что девочка имеет право быть мальчиком (и наоборот). Начинается цепная реакция вопросов, будоражащих детское сознание. Кроме этого, в школах сейчас говорят о „правах“ ЛГБТ», — отметил он.

Священник напомнил, что согласно Закону Украины «Об образовании», государственным учебным заведениям предоставлено право самостоятельного определения взаимоотношения с религиозными организациями.

«С 2014 года появилась возможность преподавать курсы морально-нравственного содержания не только факультативно, но и за счёт инвариантной составляющей учебных планов. В феврале 2021 года Министерство образования и науки Украины утвердило новую типовую образовательную программу для 5–9 классов средней школы. Учебные планы, прилагаемые к этой программе, предусматривают возможность в 5–6 классах преподавание Этики, Культуры добрососедства, других курсов моральной направленности», — сказал он.

«Мы прилагали все усилия к тому, чтобы школьники могли знакомиться с предметами духовной направленности, так как это позволит им увидеть альтернативу нездоровой гендерной идеологии», — заключил протоиерей Василий Русинка.