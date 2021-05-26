На Луганщине УПЦ передала стройматериалы для погорельцев в Сиротино

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Украина запретила импорт электроэнергии из Беларуси и России
В НАН рассказали кое-что обнадеживающее о смертности от коронавируса в Украине
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В Украине впервые будут судить депутата за кнопкодавство
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