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Новости > УПЦ отслужила литию на Быковнянских могилах в день памяти жертв политических репрессий

УПЦ отслужила литию на Быковнянских могилах в день памяти жертв политических репрессий

Александра Кудрявцева
16.05.21 20:45
371
УПЦ отслужила литию на Быковнянских могилах в день памяти жертв политических репрессий
Главное: Под Киевом, на территории Национального историко-мемориального заповедника «Быковнянские могилы» представители Украинской Православной Церкви сегодня, в день памяти жертв политических репрессий, отслужили  литию о погибших в годы богоборческой власти.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, литию на месте массовых захоронений в Быковнянском лесу возглавил епископ Згуровский Амвросий (Вайнагий).
 
«Сегодняшний день очень памятен. У многих в годы коммунистических репрессий пострадали родственники. Особенно сильно от репрессий пострадала наша Православная Церковь. Тысячи храмов были разрушены, а тысячи православных священников и десятки тысяч православных мирян были репрессированы богоборческой властью. Большинство из них пострадали за веру и являются мучениками за имя Христово. Украинская Православная Церковь в разных регионах Украины имеет таких мучеников и исповедников за веру православную, пострадавших в годы гонений от безбожной власти. Мы чтим их память молитвой и собираем сведения о них», - отметил епископ Амвросий.
 
Об упокоении жертв политических репрессий коммунистического режима также молились  духовенство Киевской и Бориспольской епархий УПЦ и верующие.
 
Руководитель Центра изучения наследия Новомучеников и Исповедников ХХ века, кандидат исторических наук Сергей Шумило напомнил о том, что в конце 1930-х на территории УССР были осуждены около 200 тысяч человек, из которых около двух третей – к расстрелу.
 
Многие из тех, кого отправили в тюрьмы и лагеря, погибли от  каторжных работ. В период с начала 20-х и до конца 80-х годов ХХ века в Украине было арестовано по политическим мотивам почти полтора миллиона человек.
 
По словам Сергея Шумило, в Киеве одной из самых кровавых была ночь 19 мая 1938 года, когда в тюрьмах НКВД было расстреляно 563 человека. Поэтому в третье воскресенье мая в Украине чтят память жертв политических репрессий.
 
Как отметил историк,  Центр памяти Новомучеников собрал сведения о более 200 православных священниках Киевской области, репрессированных в 1930-е годы. 
 
«Сейчас ведется работа по обработке материалов следственных дел НКВД, после чего планируем издать эти материалы книгой в виде мартиролога репрессированного духовенства», - сказал он.
 
Как отметил Сергей Шумило, в Быковнянском лесу с 1937 по 1941 год были закопаны тела около 100 тыс репрессированных, казненных в киевских тюрьмах НКВД. 
 
«Трагедия Быковни стоит в одном ряду с такими преступлениями как Освенцим, Бухенвальд, Дахау, Бабий Яр, Бутово, Сандармох и Катынь. Для православных  Быковнянский лес является святым местом, поскольку здесь захоронены тысячи православных мучеников за веру и просто невинные страдальцы, замученые богоборческим режимом в страшные годы сталинских репрессий. Долг нашего поколения – восстанавливать и чтить память этих святых мучеников, на крови которых были сохранены вера и Церковь в годы страшных богоборческих гонений и репрессий», – сказал Сергей Шумило.
 
По завершении литии представители УПЦ возложили цветы к Братской могиле на месте массового захоронения репрессированных на «Быковнянских могилах».
 
Как сообщалось, в День памяти жертв политических репрессий во всех храмах УПЦ были совершены заупокойные литии и траурный перезвон - в память о всех пострадавших в годы коммунистических репрессий.
 
В тему: Епископ УПЦ рассказал о киевском священнике, который спасал евреев во время войны
 

Тэги: СССР, репрессии, УПЦ

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