Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Епископ УПЦ считает, что украинским властям в вопросе о гендерном равенстве нужно остаться на стороне христианских ценностей

Епископ УПЦ считает, что украинским властям в вопросе о гендерном равенстве нужно остаться на стороне христианских ценностей

Александра Кудрявцева
08.05.21 15:55
59
Епископ УПЦ считает, что украинским властям в вопросе о гендерном равенстве нужно остаться на стороне христианских ценностей
Главное: Украинским властям необходимо брать пример с Польши и Венгрии, которые напомнили европейским коллегам, что в природе существуют только два пола - мужской и женский.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм-канале, комментируя сообщение СМИ о том, что Польша и Венгрия добились исключения фразы «гендерное равенство» из проекта декларации, которую ЕС должен опубликовать по итогам саммита лидеров блока.
 
«В ранней версии проекта было сказано, что ЕС будет способствовать «гендерному равенству». Однако, в более поздней версии говорится: «Мы будем увеличивать усилия по борьбе с дискриминацией и активно работать над сокращением гендерного разрыва...и продвижения равенства».
 
Представитель польской стороны отметил, что «Польша всегда подчеркивает насколько важна правовая ясность», а «в Договоре о Европейском Союзе очень четко речь идет не о гендерном равенстве, а о равенстве между женщинами и мужчинами», - сказал епископ Виктор.
 
По его словами, Польша и Венгрия в очередной раз продемонстрировали, что остаются на стороне традиционных для стран Евросоюза христианских ценностей. 
 
«Кроме того, польские дипломаты указали своим коллегам, ратующим за «гендерное равенство», на проблему, связанную с правовым аспектом вопроса. Ведь по сути, «гендерное равенство» – это очень размытая категория, которая в правовом поле может использоваться в качестве манипулятивного элемента», - отметил владыка. 
 
Архиерей подчеркнул, что самое главное, Польша и Венгрия напомнили европейским коллегам, что в природе существуют только два пола - мужской и женский, «а значит и правовые документы должны учитывать этот факт. 
 
«В Европе еще есть здоровые общественные силы, которые могут хоть как-то противостоять тому продвижению «гендерного равенства», которое мы наблюдаем в последнее время. Было бы очень хорошо, если бы этих сил становилось всё больше. А нашим украинским властям в этом вопросе стоит брать пример с двух соседних нам стран», - подытожил епископ Виктор.
 
В тему: В УПЦ обеспокоены возможной новой волной захватов храмов.
 

Тэги: УПЦ, епископ Виктор, гендерная идеология

Комментарии

Статьи

08.05.21 09:01

Фильм «Гибель богов»: нацизм как психическое заболевание

Автор: Дмитрий Факовский

Дайджест

«Сложно, но возможно»: украинские эксперты о создании «Клуба гарантов» Армении
08.05.21 00:31

«Сложно, но возможно»: украинские эксперты о создании «Клуба гарантов» Армении

Автор: UaReport

Выбор редакции
Фильм «Гибель богов»: нацизм как психическое заболевание
Фильм «Гибель богов»: нацизм как психическое заболевание
Фильм «Гибель богов»: нацизм как психическое заболевание
Фильм «Гибель богов»: нацизм как психическое заболевание
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Кто вы, мистер Зеленский?
Кто вы, мистер Зеленский?
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
08.05.21 15:58

Иванько: Это еще вопрос, кто на самом деле на первом месте — ОПЗЖ Медведчука или «слуги» Зеленского
08.05.21 15:52

Либерман: Если бы президентом был Медведчук, то такого безобразия в государстве не было бы
08.05.21 15:50

Среди топ-политиков только Медведчук использовал свое влияние, чтобы обеспечить украинцев вакциной, — Зубченко
08.05.21 15:05

В Запорожской области священник УПЦ поздравил заключенных с праздником Пасхи
08.05.21 14:22

В Литве создали лекарство от коронавируса
08.05.21 13:53

Карпаты основательно занесло майским снегом
08.05.21 13:46

Строители школы в Австралии наткнулись на гигантскую моль
08.05.21 13:10

Священник УПЦ рассказал что такое Артос и как его употреблять
08.05.21 12:58

В Киеве женщина умерла в полиции сразу же после задержания
08.05.21 12:35

В Нежинской епархии появилась новая часовня УПЦ
08.05.21 14:22

В Литве создали лекарство от коронавируса
08.05.21 11:47

COVID-19 в Украине не отступает: люди продолжают умирать сотнями
07.05.21 20:37

История с падением ребенка из окна садика в Запорожье получила продолжение
07.05.21 19:00

Главные новости за 7 мая 2021 года
07.05.21 14:28

Минздрав опубликовал график повторной вакцинации в Украине
07.05.21 13:28

Оказывается, в Украине уже закончилась третья волна коронавируса
07.05.21 11:29

В Минздраве опубликовали обнадеживающую информацию о ковиде в Украине
07.05.21 10:38

В Белом доме сделали резонансное заявление о вступлении Украины в НАТО
07.05.21 08:41

Ситуация с COVID-19 в Украине остается весьма удручающей
06.05.21 19:01

Главные новости за 6 мая 2021 года
01.05.21 20:22

Благодатный огонь прибыл в Украину
02.05.21 20:35

В УПЦ рассказали, как часто можно причащаться на Светлой неделе
04.05.21 00:01

Американцы научились снижать давление с помощью голодания
02.05.21 13:52

Установлена причина летальных исходов коронавируса
01.05.21 16:42

Делегация УПЦ попросила у Иерусалимского Патриарха молитв за Украину и вылетела в Киев
01.05.21 17:10

УПЦ освятила и передала 2 тыс пасок врачам и пациентам столичных ковидных отделений
05.05.21 17:16

Рецидивист вытер руки о флаг Украины и теперь может надолго оказаться за решеткой
01.05.21 17:30

Митрополит Онуфрий рассказал, о чем Церковь вспоминает в Великую Субботу
02.05.21 20:15

Епископ УПЦ рассказал, чем отличается православная икона Воскресения Христа от инославных изображений
04.05.21 07:18

Ученые узнали о небывалой пользе авокадо
Фото и Видео
Банда отборных головорезов при участии членов добробатов похищала и пытала людей на Киевщине
Банда отборных головорезов при участии членов добробатов похищала и пытала людей на Киевщине
Банда отборных головорезов при участии членов добробатов похищала и пытала людей на Киевщине
Банда отборных головорезов при участии членов добробатов похищала и пытала людей на Киевщине
Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте и устроил тройное ДТП в Вишневом
Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте и устроил тройное ДТП в Вишневом
Молодой испанец… расчленил и ел свою маму
Молодой испанец… расчленил и ел свою маму
На Одесщине алкаш напоил 9-летнего мальчика до полуобморочного состояния
На Одесщине алкаш напоил 9-летнего мальчика до полуобморочного состояния
В США парень протаранил толпу людей и убил собственную мать
В США парень протаранил толпу людей и убил собственную мать
Появилось видео погони киевских полицейских за курьером, который был под амфетамином
Появилось видео погони киевских полицейских за курьером, который был под амфетамином
У берегов Запорожья получил повреждение один из самых крупных плавучих кранов Европы
У берегов Запорожья получил повреждение один из самых крупных плавучих кранов Европы
Известного аристократа обвинили в вопиющем преступлении
Известного аристократа обвинили в вопиющем преступлении
В Африке обнаружили древнейшую в мире могилу
В Африке обнаружили древнейшую в мире могилу
На Олимпиаде в Токио впервые выступит трансгендер
На Олимпиаде в Токио впервые выступит трансгендер
fraza.com
Новости блогосферы
01.05.21 11:31

Нацистские ублюдки, СС Галичина и самый дебильный мэр Европы
21.04.21 09:06

Зеленский и Тищенко: кто кого позорит больше?
20.04.21 09:16

Про оху...шего от вседозволенности Николая Тищенко
15.04.21 20:30

Россия нанесёт ракетный «удар возмездия» по Украине

Опрос

Дивизия СС Галичина и ее современные последователи это:

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.