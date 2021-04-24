В УПЦ призвали власти не внедрять гендерную идеологию в школах

Стало известно, когда в Украину поступит новая партия COVID-вакцины
В Минздраве рассказали, какие регионы страны со дня на день выйдут из «красной» зоны карантина
Кремль своеобразно отреагировал на предложение Зеленского о встрече на Донбассе
Главные новости за 23 апреля 2021 года
Часть Киева осталась без воды
Два из трех украинцев хотят привиться от коронавируса, но есть один нюанс
Минфин предложил снизить стоимость автомобилей, за которые необходимо платить налог
В УЕФА решили судьбу «отцов» Суперлиги
Премьер-министр Израиля согласился стать посредником между Зеленским и Путиным
В НБУ спрогнозировали, когда в Украине ослабят карантин