Стубб оценил мирные потуги Трампа по Украине

Президент Финляндии Александр Стубб высказался по поводу войны в Украине. Оценил усилия американского лидера Дональда Трампа.

Политик сказал: «Сейчас он полностью поглощен Ираном. По понятным причинам война в Иране отвлекает внимание от того, что происходит в Украине. Мне кажется, что мирные переговоры сейчас приостановлены».

При этом добавляется, что после трех раундов переговоров с участием представителей Украины, США и России, новые встречи в ближайшее время не запланированы.

Указывается: «Это может быть из-за Ирана, или это может быть потому, что они достигли конца пути».

