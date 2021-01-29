Тайцы заявили, что наконец-то нашли средство от облысения

Главное: Средство от облысения найдено. Об этом говорят ученые.

Детали: Ученые из университета Чулалонгкорна (Таиланд) заявили, что нашли средство от облысения. Появился их отчет.

В работе сказано: «Выяснилось, что авиценния морская, являющаяся одним из видов мангровых деревьев, содержит авицехинон-С. Это химическое вещество, останавливающее выпадение волос. Оно подавляет действие ферментов, которые приводят к повышению уровня гормонов, вызывающих облысение».

Исследователи говорят: «Оказалось, что авицехинон-С не только предотвращает облысение, но и способствует росту новых волос. Оно не позволяет ферментам вырабатывать гормоны, способствующие облысению. Данное вещество также помогает организму производить белок, стимулирующий рост волос».

В тему: ученые выявили аромат, способный победить облысение.