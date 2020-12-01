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Новости > Совет Церквей призвал к противодействию семейному насилию

Совет Церквей призвал к противодействию семейному насилию

Александра Кудрявцева
01.12.20 17:56
436
Совет Церквей призвал к противодействию семейному насилию

Главное: Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций призвал украинскую власть и общество противодействовать домашнему насилию в Украине.

Детали: Церкви и религиозные организации Украины единодушны относительно необходимости противодействия домашнему насилию для всех граждан, сообщает irs.in.ua.

«Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций с грустью констатирует, что в Украине существует проблема домашнего насилия, которая касается и религиозных сообществ, и верующих семей. Под насилием понимается умышленное применение физической силы или власти, фактическое или в виде угрозы, направленное против себя, против другого лица, группы лиц или общины, результатом которого является телесные повреждения, смерть, психологическая травма, отклонения в развитии или различного рода ущерб. Отдельной разновидностью является домашнее насилие, которое особенно опасно, ведь совершается по отношению к самым близким людям и родным», — сказано в обращении Совета Церквей.

По мнению религиозных лидеров, важно признание проблемы домашнего насилия и комплексная профилактика противодействия ему.

В своем обращении Совет Церквей предложил ряд действий для преодоления домашнего насилия, среди которых: теологическое и практическое осмысление причин распространения домашнего насилия; публичное обсуждение путей профилактики и противодействия; акцентирование этой проблематики в рамках религиозного служения и социальных практик; психологическая и духовная поддержка как жертв насилия, так и тех, кто его совершает; продолжение практической работы через информирование, создание карты шелтеров (убежищ для пострадавших от домашнего насилия — ред.), обмен опытом; содействие развитию национального законодательства.

«Позиции церквей и религиозных организаций Украины имеют общий фундамент, а именно понимание, что каждый человек создан по образу и подобию Божию и имеет право на жизнь с момента своего зачатия до момента естественной смерти. Поэтому жизнь и достоинство человеческой личности является незыблемой ценностью, которая должна быть защищена на высшем законодательном уровне», — призвали во ВСЦиРО.

В тему: ВСЦиРО призывает увеличить допустимое количество посетителей в храмах.

 
Тэги: совет церквей

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