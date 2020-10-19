Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Новости > Предстоятель УПЦ предостерег от абортов

Предстоятель УПЦ предостерег от абортов

Александра Кудрявцева
19.10.20 12:03
417
Предстоятель УПЦ предостерег от абортов

Главное: Будем беречь своих детей, не надо убивать их, если Бог их дает, то для того, чтобы они жили. Об этом сказал Предстоятель УПЦ.

Детали: Господь не любит, когда люди убивают друг друга, и особенно не хочет, чтобы люди убивали своих детей. Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Митрополит Онуфрий рассказал в эфире программы «Слово Предстоятеля» на телеканале «Интер».

Предстоятель Украинской Православной Церкви привел историю плавания одного капитана, произошедшую в те времена, когда корабли еще ходили под парусами.

«Однажды капитан взял на борт пассажиров, груз и отправился в плавание, — начал рассказ Архипастырь. — Они вышли в открытое море и вдруг корабль стал, как вкопанный. Простояли день, два, четыре... пятнадцать дней. Другие корабли проплывают где-то вдалеке — и на запад, и на восток, на юг и север, а этот стоит. И капитан понял — здесь что-то не доброе, есть какая-то причина и начал молиться. И когда молился, услышал голос: «Брось в море Марию и тогда благополучно совершишь свое плавание». Капитан смутился, но продолжил молиться, и снова услышал голос: «Я тебе сказал — брось в море Марию, и вы будете спасены».

Растерявшись, капитан невольно воскликнул: «Мария!» и к нему подошла женщина: «Я Мария. Зачем ты меня зовешь, чего хочешь от меня, господин?» Капитан извинился, сказал, что просто произнес ее имя, но пояснил: корабль стоит 15 дней, уже заканчиваются еда и вода и всем грозит смерть, а в чем причина — он не знает: «Я не знаю, какова причина того, что мы не можем совершать плавание. И пришел к выводу, что это за тяжкие грехи, которые я совершил перед Богом».

«А женщина заплакала и говорит: «Не твои грехи являются причиной этого, а мои...», — продолжил историю Предстоятель, — И рассказала, что была замужем, родила двоих детей, но муж умер и она осталась молодой вдовой. Полюбила воина, жившего неподалеку, захотела выйти за него замуж и об этом ему сказала. Но воин ответил: «Я не хочу жениться на женщине, у которой есть дети от другого мужчины». Тогда женщина, в своем безумии, пошла домой и зарезала своих детей — девяти и пяти лет. И снова пришла к воину: «Я уже не имею детей, я их зарезала и готова выйти за тебя замуж». А воин ужаснулся и говорит: «Жив Господь мой, Который на Небе! Я не женюсь никогда на женщине, которая убила своих детей». И она, видя, что и замуж не вышла, и детей своих погубила, — испугалась, чтобы ее не схватили и не казнили, села на корабль и решила пойти в далекую землю, где ее никто не знает, и там проводить свою жизнь... «И вот суд Божий нашел меня на корабле».

Выслушав Марию, капитан предложил: «Сделаем так: спустим лодку на воду и я сойду в нее. Если корабль поплывет без меня — значит, причина мои грехи». Так и поступили, но корабль с места не сдвинулся. Тогда сошла Мария — и только ступила ногой в лодку, как та закрутилась и камнем ушла под воду. А корабль подхватил ветер и с такой скоростью понес, что за три дня он прошел расстояние, которое обычно преодолевал 15 дней.

«Вот такая история, которая говорит, что Бог не любит, когда люди убивают своих детей. И особенно, когда дети еще находятся в утробе матери, и не сделали ни одного вздоха греховного», — сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

В завершение программы Предстоятель призвал беречь детей, воспитывать их в вере и благочестии.

«Будем беречь своих детей, не надо убивать их. Надо рожать детей. Если Бог их дает, то для того, чтобы они жили. Бог дал им жизнь и мы не имеем права ее забирать. Надо рожать детей, надо их воспитывать в вере в Бога, в страхе Божием, чтобы они знали Бога, боялись греха, зла и неправды. И тогда эти дети будут для нас в старости утешением, и будут украшением нашего будущего», — заключил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

В тему: Спикер УПЦ считает, что встреча Зеленского с Патриархом Варфоломеем может означать возвращение к политике Порошенка.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ, Митрополит Онуфрий

Комментарии

Статьи

19.10.20 09:10

Ракетные катера Ее Величества в степях Украины

Автор: Александр Карпец

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
18.10.20 09:28

Победа во Львове накануне «Ювентуса»

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Бигус зарабатывает миллионы и уклоняется от уплаты налогов, - Шарий
16.10.20 11:05

Бигус зарабатывает миллионы и уклоняется от уплаты налогов, - Шарий

Автор: «Вести»

Выбор редакции
Призовой конкурс от газеты «Фраза» и «Парка Киевская Русь»
Призовой конкурс от газеты «Фраза» и «Парка Киевская Русь»
Призовой конкурс от газеты «Фраза» и «Парка Киевская Русь»
Призовой конкурс от газеты «Фраза» и «Парка Киевская Русь»
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Шариковское восхождение Тихановской
Шариковское восхождение Тихановской
Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

В день выборов Украина переходит на зимнее время

В день выборов Украина переходит на зимнее время
19.10.20 11:58
437
Последние новости
19.10.20 13:52

В Киеве школы массово закрываются на карантин. На очереди садики
19.10.20 13:14

В НБУ назвали наиболее популярный вид мошенничества
19.10.20 13:04

Стало известно, когда Верховная Рада возьмется за бюджет на 2021 год
19.10.20 12:45

На Волыни активисты ПЦУ пытаются незаконно оформить на себя храм УПЦ
19.10.20 12:32

На Буковине пропал безвести наместник Крещатицкого монастыря
19.10.20 12:15

Предстоятель УПЦ обвенчал первого замглавы Офиса Президента
19.10.20 12:03

Предстоятель УПЦ предостерег от абортов
Фото и Видео
В Киеве школы массово закрываются на карантин. На очереди садики
В Киеве школы массово закрываются на карантин. На очереди садики
В Киеве школы массово закрываются на карантин. На очереди садики
В Киеве школы массово закрываются на карантин. На очереди садики
Капельницы при свете телефонов: в соцсетях показали условия лечения в обычной районной больнице
Капельницы при свете телефонов: в соцсетях показали условия лечения в обычной районной больнице
Трамп признал, что уступает в популярности Иисусу Христу
Трамп признал, что уступает в популярности Иисусу Христу
Харьковские чиновники на заседании облсовета предложили друг другу не городить «х*рню» и «не др*чить»
Харьковские чиновники на заседании облсовета предложили друг другу не городить «х*рню» и «не др*чить»
Украинский вратарь «Реала» может дебютировать в Лиге чемпионов в матче против «Шахтера»
Украинский вратарь «Реала» может дебютировать в Лиге чемпионов в матче против «Шахтера»
«Что? Где? Когда?»: Зеленский предложил украинцам присылать свои вопросы для будущих опросов
«Что? Где? Когда?»: Зеленский предложил украинцам присылать свои вопросы для будущих опросов
В США взорвался катер с людьми
В США взорвался катер с людьми
На суровой Николаевщине мошенницы «сняли порчу» с пенсионерки без малого на миллион гривен
На суровой Николаевщине мошенницы «сняли порчу» с пенсионерки без малого на миллион гривен
В одном из киевских спальников ученик догнал женщину на пешеходном переходе
В одном из киевских спальников ученик догнал женщину на пешеходном переходе
Меган Маркл оскорбила всех пользователей социальных сетей
Меган Маркл оскорбила всех пользователей социальных сетей
fraza.com
Новости блогосферы
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
09.10.20 20:48

Как папа римский стал... марксистом
24.09.20 11:05

Обучение на русском языке в Украине. Юридический аспект

Опрос

За какую партию вы проголосуете на местных выборах?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.