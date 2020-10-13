Ветеран АТО и ООС сжег себя в самом центре Киева

Главное: 49-летний участник АТО и ООС Николай Микитенко совершил самоподжог на Майдане Незалежности «в знак протеста против политики президента». Сейчас он находится в реанимации с 90% ожогов тела.

Детали: В ночь на 11 октября на Майдане Незалежности в Киеве мужчина облил себя горючей смесью и поджег. Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-секретаря Национальной полиции Украины Оксану Блищик, мужчина получил 90% ожогов тела. Сейчас он в тяжелом состоянии находится в больнице. Мотивы его поступка неизвестны.

По данным общественной организации «Видсич», самоподжог совершил 49-летний участник АТО и ООС Николай Микитенко. «в знак протеста против политики президента» Владимира Зеленского. На странице организации в Facebook утверждается, что Николай Микитенко в 2014 году участвовал в боях под Славянском, служил в добровольном батальоне Нацгвардии Украины имени Сергея Кульчицкого. Был ранен во время эвакуации сбитого вертолета на Карачуне, имеет группу инвалидности.

Позже служил в разных подразделениях в зоне проведения ООС.

Эту информацию подтвердила и дочь пострадавшего Юлия Микитенко. В комментарии «Суспильному» она рассказала, что мотивы поступка отца — политические. «Мотивы сугубо политические. Несогласие с действиями власти, а именно разведение войск на линии разграничения и ползучая оккупация России», — рассказала она, подчеркнув, что он действовал трезво, осознанно и не пытался себя потушить.

«Потушить пыталась молодежь, которая подбежала, в фонтане на Майдане», — добавила Юлия.

В тему: 5 июня 2020 года житель Новой Каховки Юрий Ляшенко поджег себя на митинге за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. При этом правоохранителям удалось быстро его потушить.