Депутаты выступили против дискриминации верующих УПЦ

Главное: Государство должно привлечь к ответственности тех политиков и псевдоактивистов, которые подогревают в обществе агрессию против верующих и духовенства Украинской Православной Церкви.

Детали: Об этом заявили народные депутаты, комментируя недавнее избиение священника Украинской Православной Церкви группой молодых людей, назвавшимися «атошниками».

«Любое нападение на любого человека, кем бы то ни было, тем более в состоянии алкогольного опьянения — не допустимо. Это сфера полномочий правоохранительных органов. И именно они должны разобраться с этим фактом и привлечь виновных к ответственности. А до тех пор, пока подобные выходки будут безнаказанны, мы не можем рассчитывать, что они не повторятся. Угроза того, что твои взгляды могут кому-то не понравиться, и на тебя просто нападут среди бела дня, в Украине сохраняется. Ни один гражданин страны от этого не защищен. Это и беда, и вина государства», — отметила народный депутат Татьяна Плачкова в комментарии «Капитал».

Она напомнила, что согласно Конституции, в Украине каждый человек имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания, а дискриминация верующих УПЦ в Украине процветает из-за «подогрева» в политической среде и в СМИ.

«У нас государство отделено от церкви и религиозных организаций. И его реакция должна быть однозначной — в соответствии с законом, с качественным и объективным расследованием правоохранительными органами и наказанием виновных. В правовом государстве, а Украина позиционирует себя таковым, любая ситуация должна рассматриваться исключительно в правовом поле без каких-либо предубеждений. Но и позиция СМИ не менее важна, во многом именно они формируют общественную точку зрения», — заявила народный депутат.

Татьяна Плачкова отметила, что «государство должно защищать всех, независимо от этнического и социального происхождения, политических, религиозных или иных убеждений. В противном случае это уже будет дискриминация, что противоречит Конституции и общепризнанным принципам морали и права».

Народный депутат Анна Скороход, комментируя избиение священника УПЦ, который в результате нападения получил серьезные травмы, призвала правоохранительные органы жестко наказывать псевдоактивистов за преступления на почве национальной и религиозной ненависти.

«Реакцией государства на подобного рода инциденты должны быть аресты. Если были нанесены телесные повреждения — это статья Уголовного кодекса. Открывается уголовное дело, расследуется, передается в суд и выносится приговор. Но оставлять это просто так нельзя», — заявила Скороход.

По мнению нардепа, с подобного рода инцидентами можно бороться только ужесточением административной и уголовной ответственности.

«У нас и так бардак в стране, а, если так будет продолжаться дальше, то будет страшно просто выходить на улицу, не то, что отпускать грехи. Поэтому здесь правоохранительные органы должны реагировать очень жёстко. Я считаю, что вообще должна быть государственная позиция по этим вопросам — уголовная и административная ответственность. И каждый должен понимать, что то, что он творит, будет наказано. Тогда у нас такого не будет. И надо это сделать несколько раз, показательно, нельзя отпускать такие случаи на самотек», — заявила она.

Анна Скороход подчеркнула недопустимость вмешательства в религиозную жизнь украинцев ради достижения чьих-либо политических интересов, поскольку «религия должна оставаться религией, а политика — политикой».

«Я считаю, что вся политика, которая велась и ведется на сегодняшний день с задействованием религии — это преступление... Никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя смешивать религию с политикой. И никто — ни атошник, ни активист, ни дворник, ни врач — не имеет права никого избивать», — сказала Анна Скороход.

По мнению народного депутата, право на свободное вероисповедание человека, закрепленное Конституцией, недопустимо нарушать и «те люди, которые такое творят, должны быть наказаны по всей строгости закона».

Как сообщалось ранее, в начале сентября возле одного из ТРЦ Киева, группа нетрезвых активистов избила священника УПЦ. Свои действия нападающие пояснили тем, что они «были в АТО», а священник является представителем церкви государства-агрессора. Пострадавший священнослужитель в результате нападения получил серьезные травмы.

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