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Новости > Митрополит Антоний рассказал, что делает Церковь для завершения войны - международный форум «Люди мира»

Митрополит Антоний рассказал, что делает Церковь для завершения войны - международный форум «Люди мира»

Александра Кудрявцева
21.09.20 17:29
64
Митрополит Антоний рассказал, что делает Церковь для завершения войны - международный форум «Люди мира»

Главное: Церковь с первых дней конфликта выступала против войны и по сей день делает все, чтобы снизить градус агрессии. Об этом сказал митрополит УПЦ Антоний.

Детали: Чтобы завершить войну в Украине, политики должны прислушиваться к Церкви, ведь голос Церкви — это голос народа.

Как сообщает Центр информации УПЦ, такое мнение высказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич), в ходе работы международного форума «Люди мира», который 21 сентября проходит в Святогорской лавре.

«Один святой сказал, что в человеческом обществе есть один страшный грех — грех войны, когда человек перестает видеть перед собой друга, соседа, ближнего, соотечественника, и просто видеть человека, как образ и подобие Божие. При войне люди смотрят друг на друга через прицел оружия. Когда даже дети различают как свистит пуля от того или иного автомата — это очень страшно. Поэтому для нас важнее всего сделать все, чтобы их будущее было мирным. И здесь надо спешить, ведь война играет очень плохую роль. Люди привыкают к войне, привыкают даже к смерти. Кроме того, происходит сакрализация войны как таковой. Мы с самого начала говорили, что война это плохо, что нельзя воевать, нельзя разделять свой народ. Мы очень хотели бы, чтобы политики прислушались к голосу Церкви, а голос Церкви — это голос народа», — подчеркнул митрополит Антоний.

По словам управляющего делами УПЦ, Церковь с первых дней конфликта выступала против войны и по сей день делает все, чтобы снизить градус агрессии.

«Церковь будет делать все возможное для мира, и она делает. Священники и по ту, и по эту сторону поддерживают духовно людей, для того, чтобы люди остались людьми по своим качествам, чтобы они не жили агрессией. Мы понимаем, что даст Бог и война закончится, но внутренняя агрессия, с которой человек уже жил много лет, никуда не денется, и эта сила агрессии будет где-то проявляться. И в этом направлении Церковь очень много делает, ведь почти в каждой епархии есть священники, которые занимаются воинами, которые возвращаются с войны. Помогают духовно: получить утешение и через Таинства церковные просто вернуться в нормальное состояние. Сегодняшний форум — один из этапов того, чем занимается Церковь с самого начала существования этого конфликта. Заверяю вас, что каждый из нас: священник, иерарх и простые миряне будут делать все, что зависит от нас. Мы патриоты своей родины и мы понимаем, что преодолеть конфликт можно только когда мы сами достигнем внутреннего мира. И этим Церковь как раз и занимается, это главное предназначение Церкви: привести людей ко Христу, Который является миром и благодатью для каждого человека», — подытожил митрополит Антоний.

В тему: Митрополит Онуфрий: Финалом миротворческого процесса должно быть взаимное прощение.

 
 
Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

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