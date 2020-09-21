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Новости > Митрополит Онуфрий: Финалом миротворческого процесса должно быть взаимное прощение

Митрополит Онуфрий: Финалом миротворческого процесса должно быть взаимное прощение

Александра Кудрявцева
21.09.20 16:36
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Митрополит Онуфрий: Финалом миротворческого процесса должно быть взаимное прощение

Главное: Основой прочного мира и построения общего будущего в Украине является прощение и конструктивный диалог между сторонами противостояния.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий заявил в своем обращении к участникам Международного форума «Люди мира», который сегодня открылся в Святогорской лавре.

«Мир — это Божий дар. Святое Евангелие напоминает нам слова Спасителя, Который говорит: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими» (Мф. 5:9). Один из святых Отцов Церкви, говоря о мире и согласии между людьми, сказал: «Из всего того, чем люди хотят наслаждаться в жизни, нет ничего слаще, чем мирная жизнь. Все, что мы называем приятным в жизни, приятнее бывает только тогда, когда сочетается с миром» (св. Григорий Нисский). Господь потому и называет миротворцев сынами Божиими, потому что принося мир к людям, они уподобляются Богу, Своему Небесному Отцу: Создателю, Который Своей любовью уничтожает всякую вражду«,- отметил Предстоятель УПЦ.

Он напомнил, что Господь заповедует «сдерживать ненависть, останавливать вражду и месть, прекращать ссоры, изгонять лицемерие, укрощать в сердце тлеющее злопамятство и вместо него вводить мир, любовь, радость, благость, великодушие».

Блаженнейший отметил, что особенностью Форума являются свидетельства очевидцев конфликта на Востоке Украины.

«Война — это кровь, страдания, слезы. Как правило, в войнах, с их большими геополитическими, политическими, экономическими и другими интересами, сильные мира сего не видят простых людей, не чувствуют их боли, страданий и переживаний. Именно поэтому сегодня на Форуме мы прислушиваемся к свидетельству простых людей, которые живут в прифронтовой зоне и особенно страдают от войны. Цель сегодняшнего нашего общения заключается в том, чтобы с одной стороны показать простых людей и их страдания, а с другой — засвидетельствовать сильное желание мира», — подчеркнул Митрополит Онуфрий.

Предстоятель поделился своими мыслями о главных принципах, на которых, по его мнению, следует строить дело согласия и примирения.

«Первым шагом на пути к миру должно быть установление человеческого общения между обеими сторонами конфликта. Именно появление человеческих контактов между сторонами является первым действенным шагом на пути к миру. Ведь эти контакты обязательно приведут к диалогу. И только в диалоге между враждующими сторонами может вызреть новое видение своего совместного будущего, в данном случае, будущего нашей Родины Украины, которое может и должно быть мирным», — отметил Блаженнейший.

По его мнению, именно с осознания обеих сторон того, что мир возможен, начнет прекращаться всякая демонизация противника, которой сегодня подпитывается каждое вооруженное столкновение.

«Именно с уважительного отношения конфликтующих сторон друг к другу и начинается продуктивный миротворческий процесс. Миротворческий процесс сосредотачивается совсем на других ценностях: мирном сосуществовании, компромиссе, договоре. Ведь мир — это всегда решение и желание жить вместе со своими ближними. В миротворческом процессе соперник перестает быть врагом, которого надо уничтожить, он становится стороной, которую нужно интегрировать в будущее страны и с которой нужно строить совместную жизнь», — подчеркнул Митрополит Онуфрий.

Он напомнил, что важно найти точки общих интересов для конфликтующих сторон, поскольку «именно выявление того, что объединяет, а не разделяет, и акцентирование на этом своего внимания является правильным продуктом миротворческих усилий».

Предстоятель объяснил, насколько важно взаимное прощение.

«Финалом миротворческого процесса должно быть взаимное прощение. Именно взаимное прощение — основа прочного мира и построения общего будущего. Оно является одной из основных добродетелей христианина. Не с мести и обид, а с прощения открывается путь к примирению. С принятия обеими сторонами конфликта общего будущего, того будущего, которое они сами построят вместе в мире, начнется новая страница в истории нашей общей многострадальной страны», — сказал Митрополит Онуфрий.

По мнению Блаженнейшего, важной точкой единения является осознание общности будущего для всех украинцев.

«Прошлое нас разделяет, а объединить и примирить нас может будущее — общая цель во имя мира, в котором только возможно построение сильной и процветающей Украины, где каждый ее житель, независимо от языка, религии и других различий, будет чувствовать себя дома — комфортно и полноценно. Наша Родина разнообразна и каждый ее регион подобен отдельному цветку, но все они составляют чудесный красивый букет. И на мой взгляд, именно в этом разнообразии есть духовная красота и сила нашей Родины Украины», — заключил Предстоятель и пожелал, чтобы благие намерения и желание мира стали реальностью для всех граждан Украины.

В тему: В Святогорской лавре сегодня состоится Международный гражданский форум «Люди мира» — стали известны темы обсуждения.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ, Митрополит Онуфрий

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