Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Новости > Митрополит Онуфрий: Если человек не любит Бога, то не может любить ближнего

Митрополит Онуфрий: Если человек не любит Бога, то не может любить ближнего

Александра Кудрявцева
21.09.20 15:40
477
Митрополит Онуфрий: Если человек не любит Бога, то не может любить ближнего
Главное: Человек, который не любит Бога и говорит, что любит ближнего, обманывает и себя, и других. Пояснил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.
 
Детали: Мы должны думать о Боге в молитве, мы должны исполнять Божественные заповеди, которые Бог дает нам, чтобы мы через эти заповеди свидетельствовали свою верность Богу.
 
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий сказал в своей проповеди.
 
«В Евангелии Господь нам напоминает о главной заповеди в Законе Божием — любви к Богу (Мф. 22: 35-46). Любовь, которая выражается не только в мыслях, которая должна быть свидетельством всей человеческой жизни. Мы должны думать о Боге в молитве, мы должны исполнять Божественные заповеди, которые Бог дает нам, чтобы мы через эти заповеди свидетельствовали свою верность Богу», — сказал митрополит Онуфрий.
 
Исполнение второй заповеди — возлюби ближнего своего, как самого себя, невозможно без выполнения первой, подчеркнул он.
 
«Если человек не выполняет первую заповедь, то есть не любит Бога, то он не может любить ближнего. Любовь к ближнему подобна любви к Богу, а если я не питаю любви к Богу, то чему моя любовь к ближнему будет подобна?. Тот человек, который не любит Бога и говорит, что любит ближнего — обманывает и себя, и других, потому что «без любви к Богу любовь к ближнему является коммерцией, это всегда что-то „я даю тебе в надежде, что ты мне вернешь такое же, а может и больше“», — пояснил Предстоятель.
 
По слову Блаженнейшего, истинная Божественная любовь к ближнему — духовная, жертвенная, когда человек делает добро, жертвует собой ради ближнего и не ждет ничего взамен, — «может быть тогда, когда человек Бога знает и любит, потому что тогда он знает, что Бог принес себя в жертву за наши грехи, знает, что Бог любит, когда и человек собой жертвует». Такая любовь, добавил он, приносит пользу всем — и тому, кто любит, и тому, кто является любимым.
 
Он подчеркнул, что истинная любовь к Богу должна выражаться не в декларациях, а в жизни по заповедям Божьим, которые являются не «капризами Бога», а благом для человека.
 
«Бог есть любовь, Бог есть милосердие, Бог есть добро, Бог есть источник всех благ, которыми мы живем, и он не заслуживает, чтобы мы за это ему платили неуважением, обидами», — сказал Блаженнейший Митрополит.
 
«Даже если они сегодня не модны, если над ними сегодня, может, смеются или насмехаются — не надо на это смотреть. Надо жить по Божественным законам. Это будет лучшее проявление нашей любви к Богу», — подытожил Предстоятель УПЦ.
 
В тему: Митрополит Онуфрий объяснил, как прощение меняет жизнь человека.
 

Тэги: УПЦ, Митрополит Митрополит Онуфрий

Комментарии

Статьи

18.09.20 09:09

Удар по коронавирусу с моря

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
20.09.20 08:04

«Динамо» – «Львов»: два состава – два результата

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Пойдет ли власть на перенос местных выборов в период пандемии и карантина
21.09.20 15:47

Пойдет ли власть на перенос местных выборов в период пандемии и карантина

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Во Львове маршрутка на «зебре» сбила невесту Холодницкого

Во Львове маршрутка на «зебре» сбила невесту Холодницкого
21.09.20 16:02
489
Последние новости
21.09.20 17:30

В РПЦ отреагировали на заявление СНБО относительно форума "Люди мира"
21.09.20 17:29

Митрополит Антоний рассказал, что делает Церковь для завершения войны - международный форум «Люди мира»
21.09.20 16:36

Митрополит Онуфрий: Финалом миротворческого процесса должно быть взаимное прощение
21.09.20 16:27

Дикая оговорка Байдена напугала американцев
21.09.20 16:02

Во Львове маршрутка на «зебре» сбила невесту Холодницкого
21.09.20 16:00

На Тернопольщине освятили новый храм, построенный вместо захваченного представителями УПЦ КП
21.09.20 15:40

Митрополит Онуфрий: Если человек не любит Бога, то не может любить ближнего
Фото и Видео
Дикая оговорка Байдена напугала американцев
Дикая оговорка Байдена напугала американцев
Дикая оговорка Байдена напугала американцев
Дикая оговорка Байдена напугала американцев
Во Львове маршрутка на «зебре» сбила невесту Холодницкого
Во Львове маршрутка на «зебре» сбила невесту Холодницкого
Появилось видео, как в Днепре молодой парень прыгнул с моста после ссоры с девушкой
Появилось видео, как в Днепре молодой парень прыгнул с моста после ссоры с девушкой
На популярном украинском курорте стаи огромных медуз пугают отдыхающих
На популярном украинском курорте стаи огромных медуз пугают отдыхающих
В Киеве один из районов окутал смог. Дети даже не пошли в школу
В Киеве один из районов окутал смог. Дети даже не пошли в школу
Украинцам запретят кататься на гиробордах и электросамокатах по тротуарам
Украинцам запретят кататься на гиробордах и электросамокатах по тротуарам
Появилось видео с места крушения метро в Нью-Йорке: полиция винит во всем бомжа
Появилось видео с места крушения метро в Нью-Йорке: полиция винит во всем бомжа
Появились снимки таинственного белого шторма на Юпитере
Появились снимки таинственного белого шторма на Юпитере
В Китае построили огромный общественный туалет, вдохновленный черными дырами
В Китае построили огромный общественный туалет, вдохновленный черными дырами
В центре Одессы кавказцы устроили перестрелку в одном из ресторанов
В центре Одессы кавказцы устроили перестрелку в одном из ресторанов
fraza.com
Новости блогосферы
18.09.20 20:44

Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
04.09.20 12:33

Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
24.08.20 16:25

Украина - одна из немногих стран, являющихся абсолютно зависимыми сразу от всего
22.08.20 16:43

Смерть Патона как символ смерти украинской науки

Опрос

За какую партию вы проголосуете на местных выборах?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.