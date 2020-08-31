Митрополит Антоний о христианском отношении к «гендеру»

Главное: Все чаще мы читаем сообщения западной прессы, в которых рассказывается о новых инициативах, направленных против традиционных ценностей нашей цивилизации. Об этом рассказал митрополит УПЦ Антоний.

Детали: С первых страниц Библии, мы знаем, что «сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их».

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом рассказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) на Ютуб канале «Витражи».

«Все чаще мы читаем сообщения западной прессы, в которых рассказывается о новых инициативах, направленных против традиционных ценностей нашей цивилизации. Таких как религия, культура, семья. Однако теперь эти инициативы стали пересекать черту здравого смысла и отрицать фундаментальные основы бытия, отрицать биологию. Например, такое базовое биологическое понятие как пол, объявляется „социальным конструктом“, якобы выдуманным цивилизацией, которое вполне можно заменить другим. Утверждается, что быть „мужчиной“ или „женщиной“ можно независимо от биологии и анатомии», — отметил митрополит Антоний.

«Само слово „пол“ заменено понятием „гендер“. Если полов всего 2, мужской и женский, то гендеров может быть невероятно много. В этом безумии можно встретить бородатых мужчин, утверждающих что они женщины, или женщин, объявивших себя „животными запертыми в человеческое тело“. Встречаются даже, так называемые гендерфлюидные особы, которые могут быть попеременно мужчинами и женщинами, зависимо от настроения. И с этим утверждением, по мнению ультралиберальных активистов, должен считаться весь мир», — продолжил управделами УПЦ.

Владыка объяснил, что если раньше такими личностями занималась психиатрия, то теперь все больше общественных и даже государственных организаций пытаются нивелировать, размыть половые отличия, а то и вовсе отказаться от самих слов «мужчина» и «женщина».

«Ведь эти слова унижают и оскорбляют тех, кто чувствует себя таковыми, не будучи такими в реальности. Да и сама реальность, теперь относительное понятие. Сейчас реальностью названо то, что чувствует тот или иной индивидуум независимо от объективности этих чувств. Но если это явление выглядит безумным даже с точки зрения мирской логики, мирских научных знаний, то с точки зрения христианства все однозначно», — подчеркнул митрополит Антоний.

Он напомнил, что с первых страниц Библии, мы знаем, что «сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их», говорит книга Бытия.

«И никаких компромиссов здесь быть не может, иначе мы станем преступниками не только законов природы, сотворенной Богом, но и противниками самого Бога. От чего да убережет нас Господь», — заключил митрополит Антоний.

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