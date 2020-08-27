Предстоятель Белорусской Церкви призвал верующих к особому подвигу ради наступления мира в стране

Главное: Новый экзарх Белорусской Православной Церкви призвал верующих усилить молитву о мире и благословил продлить Успенский пост на три дня.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Вениамин (Тупеко), избранный митрополитом Минским и Заславским, Патриаршим Экзархом всея Беларуси, написал в своем первом послании верующим Беларуси.

Владыка Вениамин привел пример из Священного Писания: когда древнему городу Ниневии угрожала опасность, его жители возложили пост даже на животных — и пришла милость Божия.

«В посту усилим молитву общественную и личную за Беларусь. В храмах и на прихрамовых территориях объединимся для совместной молитвы, зажжем светильники горячей молитвы по всей Беларуси, в каждом доме», — призвал архипастырь.

Митрополит Вениамин напомнил, что верующие призваны молиться о наступлении мира и преодолении конфликта.

«Все мы, верующие православные люди, зная силу общей молитвы и сознавая, что, помимо внешнего противостояния, совершается духовная борьба за Отечество наше и в сердце каждого из нас, призваны усилить свою молитву, с усердием и дерзновением, верою, надеждою и любовью к Богу и ближним. Это единение в общей молитве и любви по вере и закону Христову всегда было неотъемлемым правилом на Белой Руси в преодолении различных бед, скорбей, болезней и смут», — подчеркнул он.

По мнению митрополита Вениамина, нынешние события в Беларуси происходят от того, что «сердца наши склонились в недобрую сторону, от того, что свет Христов не смог воссиять в это темное время, когда проявился грех беззакония».

«Верю, что если мы воодушевленно, с усердием и единодушно исполним наше намерение провести эти три дня в посте, молитве и покаянии, то быстро увидим отклик Неба и поймем, что нам, жителям Беларуси, нужно сделать, чтобы зло победить добром и не допустить в дальнейшем зла», — призвал владыка.

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