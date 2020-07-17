Пред лицом выборов Кличко в очередной раз заговорил о ремонте Крещатика и Майдана

Главное: Столичный мэр Виталий Кличко заявил о предстоящем ремонте Крещатика и Майдана Незалежности, который должен был начаться еще в прошлом году.

Детали: В следующем году власти Киева планируют капитально отремонтировать Крещатик и Майдан Незалежности. Как сообщил в ходе традиционного брифинга городской голова Виталий Кличко, «сегодня идет проектирование обновления этих объектов».

На Майдане предварительно планируется заменить гранитное покрытие, установить новое освещение, осуществить реконструкцию лифтов в подземном переходе, а также обустроить наземные пешеходные переходы на пересечении с улицей Михайловской.

Однако окончательный план ремонта будет обнародован после завершения его разработки.

В тему: 27 сентября 2018 года городской голова Киева Виталий Кличко рассказал о планах по реконструкции Крещатика.

Спустя месяц в КП «Дорожно-эксплуатационного управления по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Шевченковского района» заявили о проведении реконструкции Майдана Незалежности стоимостью в 70 миллионов гривен. При этом ожидалось, что она начнется в сентябре 2019 года и закончится в 2021 году.

Напомним: 25 октября 2020 года в Украине пройдут местные выборы. Виталий Кличко уже подтвердил свое намерение в третий раз баллотироваться на пост городского головы Киева.