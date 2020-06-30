Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В Одесской области УПЦ передала медикам два автомобиля «Скорой помощи»

В Одесской области УПЦ передала медикам два автомобиля «Скорой помощи»

Главное: В Одесской области УПЦ передала медикам два автомобиля «Скорой медицинской помощи». Автомобили от УПЦ лично передал митрополит Одесский и Измаильский Агафангел.

Детали: В Одесской области 29 июня митрополит Одесский и Измаильский Агафангел от имени Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Онуфрия наградил врачей и младших медицинских сотрудников.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, митрополит Агафангел вручил церковные награды медработникам, которые проявили самоотверженность в период пандемии коронавируса COVID — 19.

От Украинской Православной Церкви и БФ «Покров и Милосердие» медикам области были переданы два автомобиля «Скорой медицинской помощи».

«Эти автомобили класса „В“ оснащены всем необходимым оборудованием — дефибллиряторами, кардиографами, пульксиметрами, аспираторами, кислородными баллонами — всем, что необходимо для слаженной и успешной работы бригады „Скорой помощи“. Один из автомобилей будет находится на балансе Центра медицины и катастроф Одесского областного совета, а второй — Центра особо значимых болезней Одесской области», — рассказали в Одесской епархии.

Владыка Агафангел лично вручил два автомобиля директору департамента здравоохранения Одесской областной государственной администрации Наталье е Одарий-Захарьевой и главному врачу Одесского областного центра социально значимых болезней Светлане Есипенко как «знак совместной успешной работы Церкви и медицинских служб во время пандемии коронавируса и как символ общего дела и совместного служения гражданскому обществу».

В своем слове владыка выразил уверенность, что «эти автомобили помогут спасти множество жизней людей и станут еще одним звеном в цепи, которая неразрывно объединит народ Украины в мире, любви и согласии».

«После церемонии награждения состоялся концерт при участии народных коллективов, Максима Ткачука, а также победителя шоу „Голос країни“ протоиерея Александра Клименко, который и сам воспитывался в семье хирурга, поэтому не понаслышке знает о том, какой тяжкий крест несут медики», — отметили в Одесской епархии.

Церемония награждения состоялась на территории Свято-Покровского скита в селе Мариновка, где строится и готовится к открытию хоспис «Покров», который станет первым в Украине православным центром паллиативной медицины.

Как сообщалось ранее, в июне в Одессе наградили православную молодежь и священников Украинской Православной Церкви, которые принимали участие в благотворительном проекте по поддержке бездомных и малоимущих людей, а также многодетных семей в период карантина.

В тему: Пострадавшие от взрыва дома в Киеве получили от УПЦ необходимые предметы гигиены и вентиляторы.

 
 
Тэги: Одесса, новости православия, УПЦ

Комментарии

Статьи

26.06.20 10:22

Уличные шакалы толкают Украину в пожар гражданской войны

Автор: Александр Карпец

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
25.06.20 20:10

Про потоп на западной Украине, бесконтрольную вырубку лесов и старые гуцульские грабли

Автор: Игорь Куренков

Дайджест

Порошенко и Турчинов готовят на осень-2020 новый Майдан
30.06.20 16:51

Порошенко и Турчинов готовят на осень-2020 новый Майдан

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

В Минздраве бьют тревогу, и не только из-за коронавируса

В Минздраве бьют тревогу, и не только из-за коронавируса
30.06.20 15:49
358
Последние новости
30.06.20 17:21

Экс-депутат Онищенко: Байден и Сорос используют деньги, которые они заработали грязным путем в Украине
30.06.20 17:01

В родном городе президента чиновник умер прямо на заседании горсовета
30.06.20 16:57

Парад планет в июле: что можно будет увидеть в небе
30.06.20 16:24

Украинцы уже не доверяют Зеленскому, но все еще готовы за него голосовать
30.06.20 15:49

В Минздраве бьют тревогу, и не только из-за коронавируса
30.06.20 15:31

В Одесской области УПЦ передала медикам два автомобиля «Скорой помощи»
30.06.20 15:06

«Под наркотиками?»: странное видео Бритни Спирс озадачило ее поклонников
Фото и Видео
Экс-депутат Онищенко: Байден и Сорос используют деньги, которые они заработали грязным путем в Украине
Экс-депутат Онищенко: Байден и Сорос используют деньги, которые они заработали грязным путем в Украине
Экс-депутат Онищенко: Байден и Сорос используют деньги, которые они заработали грязным путем в Украине
Экс-депутат Онищенко: Байден и Сорос используют деньги, которые они заработали грязным путем в Украине
В Минздраве бьют тревогу, и не только из-за коронавируса
В Минздраве бьют тревогу, и не только из-за коронавируса
«Под наркотиками?»: странное видео Бритни Спирс озадачило ее поклонников
«Под наркотиками?»: странное видео Бритни Спирс озадачило ее поклонников
Митрополит Антоний объяснил, что общего у древних язычников и современных атеистов
Митрополит Антоний объяснил, что общего у древних язычников и современных атеистов
NASA создало высокотехнологичное средство для борьбы с коронавирусом
NASA создало высокотехнологичное средство для борьбы с коронавирусом
Неизвестные пригрозили отрезать голову Джеффу Безосу: сотрудников Amazon уже начали «отстреливать»
Неизвестные пригрозили отрезать голову Джеффу Безосу: сотрудников Amazon уже начали «отстреливать»
Героиня секс-скандала в купальнике призвала бороться с «политическими проститутами»
Героиня секс-скандала в купальнике призвала бороться с «политическими проститутами»
Японцы создали очень необычную социальную сеть
Японцы создали очень необычную социальную сеть
На Львовщине молния ударила в женщину через розетку
На Львовщине молния ударила в женщину через розетку
В Киеве оголтелый всадник пытался «затариться» пивом в супермаркете
В Киеве оголтелый всадник пытался «затариться» пивом в супермаркете
fraza.com
Новости блогосферы
29.06.20 15:40

Гомосексуализм, Украинский католический университет, Супрун и Сорос. Что между ними общего?
26.06.20 14:33

Почему западные грантовые СМИ, после избиения активиста партии Шария, засунули язык в одном место?
18.06.20 19:45

«Святой» наркоман Флойд и культ «небесной сотни»
17.06.20 22:56

О мамочках потрошителей

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.