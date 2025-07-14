Дональд Трамп

Мы очень недовольны Россией.
50 дней: Трамп выдвинул России жесткий ультиматум
В Украине повысят выплату при рождении ребенка до 50 тысяч гривен
В Германии поставили точку в вопросе передачи Украине ракет Taurus
Трамп заявил, что США отправят Украине Patriot
Трамп готовит для Украины наступательное оружие, способное бить даже по Москве, — СМИ
Цена биткоина превысила 122 тысячи долларов
Буданов озвучил новое условие по перемирию
Трамп обдумывает введение «глобального нефтяного эмбарго», чтобы ударить по экономике РФ
Макрон пообещал отправить в Украину 50 тысяч солдат
Ряд государств готовятся к отправке миротворцев в Украину