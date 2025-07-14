Дональд Трамп

14.07.25 19:15

Трамп и ЕС договорились об оружии для Украины

14.07.25 18:55

50 дней: Трамп выдвинул России жесткий ультиматум

14.07.25 17:16

Всего за сутки в Украине утонули семь человек

14.07.25 17:09

В российском отеле от удара молнии погибли три человека

14.07.25 16:48

В Кремле поделились ожиданиями от визита Келлога в Киев

14.07.25 16:16

Импорт электричества в Украину существенно вырос

14.07.25 16:06

В Черновицкой области произошло небольшое землетрясение

14.07.25 16:03

Американцы раскрыли пикантный секрет семейных отношений

14.07.25 15:48

Иран хочет перезагрузить сотрудничество с МАГАТЭ, — СМИ

14.07.25 15:45

Погода преподнесет украинцам новую порцию жары