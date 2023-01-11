Киевлян призывают не пользоваться личным транспортом без крайней необходимости

Главное: За ночь столицу засыпало снегом. Сейчас улицы города убирают около 300 единиц техники и более 430 дворников.

Детали: «Киевавтодор» увеличил количество техники и работников для уборки снега на улицах города. Сейчас улицы убирают около 300 единиц техники и более 430 работников бригад по ручной уборке. Об этом сообщает Киевская городская госадминистрация.

Киевлян призвали не пользоваться собственными автомобилями без крайней необходимости, чтобы не мешать работать снегоуборочной технике.

«Хотя снегопад закончился, уборка продолжается. Призываем водителей не пользоваться собственными авто без необходимости. Не создавайте пробок — в них также останавливается снегоуборочная техника», — говорится в сообщении.

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