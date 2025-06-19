Появилось видео взрыва космического корабля Starship 36

У компании SpaceX миллиардера Илона Маска возникли большие проблемы. Их космический корабль Starship 36 взорвался во время наземных испытаний в Техасе на полигоне Starbase.

Указывается, что это был прототип ракеты.

Инцидент случился в ночь на четверг, 19 июня.

Эксперты поведали, что во время плановых статических испытаний двигателя «случилась серьезная аномалия, приведшая к взрыву».

Добавляется, что аппарат готовили к десятому летному испытанию.

Причины аварии пока не называются.

В компании уверяют, что работа проходила под контролем, а вокруг космического корабля была установлена безопасная зона и весь персонал остался невредим.

Ранее Маск озвучил главную цель SpaceX.