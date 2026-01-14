Все разделы

Новости > США готовятся захватить десятки танкеров, — СМИ

США готовятся захватить десятки танкеров, — СМИ

Александр Панько
14.01.26 13:47
149
США готовятся захватить десятки танкеров, — СМИ

Власти США обратились в американские суды за ордерами на арест десятков танкеров, перевозящих венесуэльскую нефть. Об этом накануне сообщило Reuters со ссылкой на четыре источника.

По их словам, точное количество обращений, а также сколько из них было удовлетворено, неизвестно. Но речь идет о «десятках обращений». Ранее американское правительство также обращалось в суды, главным образом в Вашингтоне, округ Колумбия, чтобы получить разрешения на конфискацию имущества, а затем изымало нефтяные танкеры.

Агентство напоминает, что за последние недели Вооружённые силы и Береговая охрана США задержали в международных водах пять судов, перевозивших нефть из Венесуэлы. При этом перехваченные танкеры либо находились под санкциями США, либо входили в теневой флот нерегулируемых судов, которые маскируют своё происхождение для перевозки нефти из Ирана, России и Венесуэлы.

Вашингтон, как отмечают источники, нацелен как на изъятие таких судов, так и на конфискацию их грузов, хотя ранее американские правоохранители забирали только нефтяной груз.

«Источники сообщили, что действия США по изъятию судов приостановлены с пятницы. Они также сказали, что действия могут быть возобновлены против судов и грузов, не разрешённых США», — говорится в публикации.

Напомним, Трамп рассказал, сколько должна стоить нефть.

Тэги: США, захват, танкер

