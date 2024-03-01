Пугачева внезапно выпустила первый альбом за шестнадцать лет

74-летняя российская певица Алла Пугачева порадовала поклонников. Она выпустила первый за шестнадцать лет альбом под названием «P.S.».

В него попали двадцать композиций: «Монолог», «Анестезия», «Поживи в моей шкуре», «Все хорошо, ничего не случилось», «На коне», «Жизнь напоказ», «Святая ложь», «Вольная», «Тянет сердце руки», «Кругом голова», «Звезда», «Серое пальто», «Не делайте мне больно, господа», «Что-то надо мне», «Соловушка», «Свеча горела», «Мой друг», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет» и «На землю выпала роса».

Известно, что песни были записаны на ее юбилейном концерте в Кремлевском дворце в 2019-м году.

Звукорежиссер артистки Анатолий Лопатин также поведал, что эти композиции не записывались на студии.

Ранее мы писали, что Пугачева тайно приехала в Россию.